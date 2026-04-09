Un clásico de urgencias

La jornada 17 se cierra con el gran clásico de las «emes» entre Marathó y Motagua en el estadio General Francisco Morazán, con urgencia de ambos de ganar el partido, mientras en Choloma, el CD Choloma también necesita sumar los puntos ante Real España y más temprano en Juticalpa, el clásico olanchano entre Juticalpa FC y Olancho FC.

MARATHÓN VRS MOTAGUA

Dos equipos con presente distinto, un cuadro local con crisis deportiva y de grupo, genera dudas ante uno de los mejores equipos de la Liga que se mantiene invicto en este torneo Clausura 2025-2026.

A pesar de que el entorno es caliente en el interior de Marathón, los jugadores de Motagua no se pueden fiar y deben afrontar el partido como siempre lo hacen en los clásicos con la disposición de ganar un partido vital para ellos.

DATOS HISTÓRICOS:

Último partido en el Morazán, 29 marzo 2025, quedó empatado 1-1. Por Marathón anotó Alexy Vega, mientras el empate «azul» lo hizo Mathias Vázquez.

CD CHOLOMA VRS REAL ESPAÑA

Es un juego cricial para CD Choloma, ya que una nueva derrota le resta oxígeno a sus esperanzas de seguir en Liga Nacional, así que hoy no solo deben poner ganas sino el talento ante un Real España que también necesitan los tres puntos para mantenerse líderes del torneo.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Rubén Deras, 9 agosto 2025, ganó Real España 3-0 con goles de Daniel Aparicio, Darixon Vuelto y Gustavo Moura.

JUTICALPA VRS OLANCHO

Es un clásico imporante para ambos, Olancho necesita ratificar su clasificación a la liguilla, mientras Juticalpa abriga las esperanzas también de ser parte de la fiesta de las triagulares finales.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en el Juan Ramón Brevé, 14 febrero del 2026, Potros triunfó 4-1 con goles de Clayvin Zúniga, Oscar Almendares (2), Cristian Leiva (p). Descuento «canechero» de Josué Villafranca.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS MOTAGUA

Jueves 9 de abril del 2026

Estadio:Morazán, SPS, 7:30 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

JUTICALPA FC VRS OLANCHO

Jueves 9 de abril del 2026

Estadio: Ramón Brevé, Juticalpa, 3:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Raúl Castro

CD CHOLOMA VRS REAL ESPAÑA

Jueves 9 de abril del 2026

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 5:15 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: David Cruz

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