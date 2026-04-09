Ohtani iguala a Ichiro Susuki

Las imágenes que perduran del Juego 7 de la Serie Mundial vienen de cómo terminó: el venezolano Miguel Rojas conectando un jonrón para empatar el juego, Yoshinobu Yamamoto cerrando sin días de descanso, Will Smith dando un cuadrangular para tomar la ventaja y Mookie Betts completando una doble matanza para asegurar campeonatos consecutivos.

Pero todo comenzó con Shohei Ohtani en la lomita, abriendo con tres días de descanso por apenas la segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas.

Ohtani trabajó 2.1 innings antes de permitir un jonrón de tres carreras de Bo Bichette, una desventaja que no resultó imposible de remontar, aunque el mánager Dave Roberts cree que pudo haber dejado a Ohtani con algo que demostrar el miércoles por la tarde en su revancha ante los Azulejos.

“Puede que no lo admita, pero siempre buscas algo que alimente ese fuego”, dijo Roberts. “No creo que cambiaría el resultado, pero su última salida aquí no fue memorable en cuanto a su desempeño como lanzador”.

Ohtani sintió que su regreso al Rogers Centre fue una batalla, pero terminó con una mejor línea final, limitando a los Azulejos a una carrera sucia con cuatro hits y una base por bolas, además de ponchar a dos. Sin embargo, el bullpen no pudo sostener la ventaja y el resultado fue una derrota de 4-3, que puso fin a una racha de cinco victorias.

Los Dodgers terminaron su gira por la Costa Este con marca de 5-1, y Ohtani admitió sentir algo de fatiga por los viajes. También señaló que su mecánica no estuvo del todo afinada.

“Los jugadores normalmente sienten fatiga al final de la gira”, dijo Ohtani a través del intérprete Will Ireton. “No estoy seguro de si esa fue la causa principal, pero quiero asegurarme de ajustar cualquier detalle mecánico”.

Ohtani es el primer lanzador de los Dodgers en iniciar una temporada con salidas consecutivas de al menos seis entradas sin permitir carreras limpias desde Kenta Maeda en 2016. Solo un pitcher del club ha comenzado una campaña con tres aperturas seguidas de ese tipo desde que las carreras limpias se oficializaron en la Liga Nacional: el mexicano Fernando Valenzuela, quien logró cuatro en fila en 1985.

Al entrar al último juego de la serie en Toronto, Ohtani tenía dos rachas destacadas. Poseía la más larga activa embasándose, con 42 juegos, y la mayor racha sin permitir carreras para un abridor, con 22.2 innings. La racha sin permitir anotaciones llegó a su fin, pero la de embasarse continúa.

Tras recibir base por bolas para abrir el primer episodio, Ohtani extendió su racha a 43 juegos consecutivos embasándose desde la temporada pasada, igualando a Ichiro Suzuki en 2009 como la más larga para un jugador nacido en Japón. También está empatada como la sexta más larga en la historia de los Dodgers en la Era Moderna, desde 1900.

Desde la lomita, Ohtani mantuvo a los Azulejos sin anotar en sus primeros dos innings, pero tuvo problemas en el tercero. Otorgó una base por bolas con un out a Daulton Varsho, quien avanzó a segunda con un pásbol y luego anotó con un doble productor del dominicano Jesús Sánchez, terminando la racha de Ohtani en 24.2 entradas. (MLB en español)

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