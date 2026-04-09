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Federación de Fútbol confirma duelo ante Argentina
La Federación de Fútbol de Honduras confirmó oficialmente el partido internacional amistoso previo al Mundial United 2026,
«¡Fogueo internacional confirmado! La Selección Nacional de Honduras se enfrentará a la seleccion Argentina en Fecha FIFA. 6 de junio, Kyle Field, College Station, Texas», confirmaron.
Para el entrenador español José Molian será su segundo partido ofcila al frente de la Selección, pero además se busca concrettizar un duelo ante Marruecos, ca,peón africano en la misma gira.
El último duelo entre Honduras y Argentina el 23 de septimebre del 2022 en el Rock Stadium de Miami, y alli la celeste goleó 3-0 a Honduras, doblete de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez. (GG)
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