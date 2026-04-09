Adiós invicto «azul»

SAN PEDRO SULA.- Un Motagua gris, aunque luchador en el segundo tiempo, perdió su invicto de 15 partidos al ser doblegado 1-0 por un Marathón que rompió mala racha de dos derrotas consecutivas.

El único gol fue a balón parado, de parte Alexy Vega, que volvió a ser verdugo de los “azules” anotando en un tiro libre cobrado desde fuera del área a los 29 minutos.

LAS ACCIONES:

Motagua no tuvo una gran noche, sus jugadores jugaron relajados y confiados, sobre todo el primer tiempo, y cuando quisieron apretar el Marathón bien armado, simplemente no lo dejó hacer nada y se llevó una merecida derrota para la capital.

La brillantez, el esfuerzo y determinación de otros partidos nunca llegó, y cuando se vieron con la soga al cuello se desesperaron y hasta se quedaron merecidamente con 10 hombres.

Marathón en forma inteligente apretó a su rival en su campo, provocando faltas que a la larga le darían la victoria ya que tienen grandes ejecutores de tiros libres y en uno de ellos se produjo el gol a los 29 minutos, Alexy Vega liquidó al Motagua, su remate fue desviado por Óscar Padilla Discua, evitando que Luis Ortiz le llegara al balón.

Esa anotación fue más que suficiente para llevarse los tres puntos en forma merecida, ya que si bien es cierto, Motagua mejoró, pero no fue tan contundente como en otras fechas.

La línea defensiva “verde” liderada por Henry Figueroa fue la clave de frenar al Motagua, aunque tuvieron algunas como un remate del brasileño Jhon Kleber que fue al vertical o el derechazo del uruguayo Rodrigo Olivera que tapó en buena forma, Jonathan Rougier.

La zaga bien escalonada “verdolaga” ahogó las ocasiones claras de gol y al final esa desesperación llegó al extremo de sacar expulsado el brasileño Kleber de Oliveira, al faltarle al respeto al árbitro Jefferson Escobar que no hizo un gran trabajo, pero sacó el clásico.

Con esta victoria, Marathón es quinto, perdió la cuarta posición por la goleada de potros de Olancho a Juticalpa, mientras Motagua desperdició la posibilidad de ser líder, ya que Real España también había perdido en Choloma. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MARATHÓN (1): Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, José Aguilera, Samuel Elvir (Maylor Núñez) (60), Francisco Martínez, Damín Ramírez, Isaac Castillo (Tomás Sorto) (82), Odin Ramos (Cristian Sacaza) (60), Nicolás Messinti (Rubilio Castillo) (75) y Alexy Vega (Kenny Bodden) (75).

GOLES: Alexy Vega (29)

AMONESTADOS: Jonathan Rougier, Samuel Elvir y Rubilio Castillo

EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (0): Luis Ortiz, Christopher Meléndez (Aarón Barrios) (90 +2), Giancarlo Sacaza, Luis Vega (Clever Portillo) (90 +2), Marcelo Santos, Óscar Padilla Discua, Dennis Meléndez (Rodrigo Gómez) (60), José Alejandro Reyes, Jefryn Macías (Jorge Serrano) (46), Romario Da Silva (Jhon Klever de Oliveira) (46) y Rodrigo Olivera.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Jorge Serano, Denis Meléndez y Giancarlo Sacaza

EXPULSADOS: Kleber de Oliveira (85)

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: General Francisco Morazán

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