Nueva paliza de potros al Juticalpa

JUTICALPA. Los “potros” de Olancho demostraron superioridad en el clásico de Juticalpa al golearlos nuevamente en el estadio Juan Ramón Brevé, pero esta vez fue 4-0.

Los goles de potros, doblete de Kevin López (15 y 26), el panameño Yorlián Sánchez (13) y Carlos Argueta (24).

EL JUEGO:

“Potros” de Olancho siguen fortaleciéndose y en el clásico Pampero no tuvo piedad para Juticalpa aprovechando la expulsión del argentino Ilan Ropopport a los 8 minutos.

Desde ese momento Olancho fue una tromba sobre un excelente equipo “canechera” ya que en trece minutos permitió cuatro goles.

El primero, gran pase de Yeison Mejía que aprovechó muy bien el panameño Yorlián Sánchez. Dos minutos después, Kevin López buscó una asistencia, la bola le hizo un extraño a Denovan Torres y se coló en un ángulo.

El tercero fue a los 24, un gran pase de Yemerson Escobar que aprovechó bien Carlos Argueta, inicialmente fue inválido por supuesto fuera de juego, pero el FVS le hizo cambiar la decisión a Raúl Castro, porque el atacante anotó bien, un claro error del juez asistente Juan Carlos Rodríguez.

La cuenta se cerró a los 26 minutos, en otra acción de Yeison Mejía que terminó nuevamente en gol de Kevin López.

Olancho pudo anotar más goles, pero Juticalpa se plantó mejor y los atacantes de potros bajaron el gasa, dando un resultado claro que los ubica cuartos en la tabla, mientras Juticalpa falla en su intento de acceder a la liguilla. (GG)

FICHA TÉCNICA:

JUTICALPA (0): Denovan Torres, Teófilo Casildo (David Mendoza) (46), Fabricio Galindo, Junior García (Norman Gaboriel) (46), Klifox Bernárdez, Marcelo Canales (Kelvin Matute) (46), Roger González (Rodrigo Rodríguez) (46), Héctor Castellanos, Cristian Altamirano, Ilan Rapopport y Diego Ledesma (Luis Hurtado) (14)

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ilan Ropopport (8)

OLANCHO (4): Harold Fonseca, Carlos Argueta (Darling Murillo) (46), Óscar Almendares, Geisson Perea (Juan Lasso) (46), Nelson Muñoz (Edgar Benítez) (46), Omar Elvir (Geovanni Martínez) (71), Henry Gómez, Yeison Mejía, Kevin López (Cristian Cálix) (65), Yorlián Sánchez y Yemerson Cabrera.

GOLES: Yorlián Sánchez (13), Kevin López (15 y 26) y Carlos Argueta (24).

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Raúl Castro

ESTADIO: Juan Ramón Brevé Vargas

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