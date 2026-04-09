Partido finalizado: CD Choloma (3)- (2) Real España

En un vibrante y dramático partido, el CD Choloma dio la sorpresa de la jornada, al derrotar 3-2 al Real España, en un compromiso celebrado ayer y donde el conjunto “maquilero”, demostró que está más vivo que nunca al abandonar el último lugar de la tabla de la permanencia

LAS ACCIONES

El CD Choloma enfrentaba una nueva «final» en su lucha por el no descenso, en un duelo crucial zona roja, pero lo hacía enfrentando al líder del campeonato Real España enfocado en no soltar el primer lugar y evitar dar ventajas al Motagua.

Así las cosas y con dos rivales con diferentes “necesidades”, el duelo inicio con posesión compartida, aunque con un aurinegro ligeramente más ofensivo y mayor generación con la velocidad de sus jugadores Darixon Vuelto y David Sayago.

Con todo el conjunto “maquilero” defendiéndose en su área y cuando todo indicaba que ambos se retiraban con el empate al descanso, tuvo que ser

Franklin Flores el que pusiera a ganar a la “maquina 1-0 con gol al 45+4.

Con el marcador en contra y viendo que su permanencia se complicaba con una nueva derrota, el técnico Carlos Padilla, saltó dispuesto a conseguir la igualada y no tardó mucho porque al 55’, Yethson Chávez puso tablas en el resultado 1-1.

Transcurrido el 67’, la noche ya se le venía encima al cuadro catedrático, con la expulsión de Roberto Osorto, sin embargo, no fue excusa y logró el 2-1 con un gol de Eddie Hernández al 73’.

Pero fue un espejismo porque al final el Choloma daría dos golpes definitivos al 81’ y 90’, al ponerse a ganar 3-2 con goles de Marco Aceituno y Bryan Barrios, respectivamente, y eso bastó para el “maquilero” abandonara el último lugar de la tabla de la permanencia. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

CD CHOLOMA: (3) Mariano Pineda, Bryan Barrios, Jonathan Córdova (John Paul Suazo 46’), Jordi Franco (Eiver Flórez 80’), Daniel Rocha (Carlos Fernández 46’), Enrique Borja, Yethson Chávez, Marco Aceituno, Cristian Canales (Jhoan Quejada 35’), Hermes Castillo, Jainer Bermúdez (Leider Anaya 76’)

Técnico: Carlos Padilla

Goles: Yethson Chávez (55′), Marco Aceituno (81′), Bryan Barrios (90′)

Amonestados: Hermes Castillo, John Paul Suazo, Jhoan Quejada.

Expulsados: Roberto Osorto

Árbitro: David Cruz

Estadio: Rubén Deras, 5.15 p.m.

REAL ESPAÑA (2) – Luis López, Devron García, Franklin Flores, Edson Palacios (Eddie Hernández 65’), Anfronit Tatum, Jack Baptiste, Carlos Mejía, Mike Arana (Exon Arzú 58’), Roberto Osorto, Darixon Vuelto (Christopher Pike 80’), David Sayago (Juan Capeluto 79’).

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Franklin Flores (45+4′), Eddie Hernández (74′)

Amonestados: Roberto Osorto, Carlos Mejía, Eddie Hernández,

Expulsados: Roberto Osorto

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