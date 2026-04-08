Olimpia necesita urgentemente ganar en el Nacional, pero igual o peor necesidad tienen los «jaibos» del Victoria, que buscan evadir el descenso, mientras en Puerto Cortés, Platense se juega el pase a la liguilla y Génesis busca doble objetivo: salvarse y clasificarse.

La jornad 17 continúa el jueves, a la s3 p.m. se disputa el clásico de Olancho, Juticalpa espera al Olancho FC, mientas a las 5:15 p,m en Choloma, el CD Choloma se juega la categoría ante Real España y por la noche el gran clásico de al jornada donde Martahón en el estadio Olímpico «Mario Cofra Caballero» recibe al invicto Motagua.

OLIMPIA VRS VICTORIA

Victoria metido en una gran crisis económica visita al Olimpia con las ganas y deseos de la primera vuelta donde lo sorprendieron y vencieron 2-1 en un juego donde los «merengues» no pueden perdonar, ya que necesitan el triunfo para acercarse a los líderes.

Será un juego donde el favoritismo es total para Olimpia, pero si Victoria sabe plantear bien el juego podría aruñar algún punto, ya que la ofensiva local ha estado muy mermada en este Clausura.

Hay que recordar que el último juego pactado entre estos rivales el torneo anterior en Tegucigalpa no se realizó porque Victoria no se presentó por falta de pago, pero esta vez si los ceibeños llegarán al Nacional.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente, 17 de mayo 2025, Olimpia venció 2-1 al Victoria con goles de Yustin Arboleda y Jorge Benguché. El descuento ceibeño de Anthony Hernández.

PLATENSE VRS. GÉNESIS:

el el gran puerto, el platense tiene la posibilidad de metrse a la liguilla ante un rival aparentemente accesible como Génesis, que se hunde en zna de dxebso, pero que paradójiacmente ha sio un ram visitante.

Para los «selacios» ganar el partido es clave para igualar con Lobos, pero desplazandolo por mejor diferencia de goles, por lo que el juego es vital, mientras los «caninos» tiene doble valor, alejarse del descenso y todavía tener chance de liguilla.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente en el Excélsior, 07 diciembre 2025, empataron 1-1. Gol de Platense de Aldo Fajardo, mientras por la visita Oliver Morazán. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

PLATENSE VRS. GÉNESIS

Miércoles 8 de abril del 2026

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés

Transmite:Deportes TVC

Árbitro: David Carrasco

OLIMPIA VRS. VICTORIA

Miércoles 8 de abril del 2026

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Melvin Matamoros Jr.

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