Génesis se aleja del descenso

El Génesis FC logró un valioso triunfo que lo aleja del último lugar del torneo Clausura y también de la zona del descenso, al vencer 1-0 al Platense, en partido que abrió la fecha 17 celebrado en el estadio Excélsior de Puerto Cortes.

Los paceños saltaron al séptimo lugar del torneo al llegar a 16 puntos desplazando a los porteños que se quedan con 17, avivando sus esperanzas de liguilla, mientras que en la clasificación general llegaron a 39 unidades, 9 más que el colista CD Choloma.

Fue un primer tiempo muy entretenido donde los de casa pusieron el fútbol y la visita el gol.

Los paceños se pusieron a ganar al minuto 9, tras un remate de cabeza del colombiano Juan Mosquera.

Platense a pesar del tempranero golpe no bajó los brazos y arropado por su público buscó con todo la paridad, pero sus delanteros no tuvieron puntería y en otras el portero Dayan Rodríguez lo evitó.

El meta de los visitantes tuvo dos grandes salvadas, primero al tapar un remate de César Canales, luego voló para evitar un golazo de Manuel Salinas. Los postes también evitaron el gol, tras un remate de cabeza de Pavel Jhonson que se estrelló en el vertical izquierdo.

Génesis pudo liquidar las acciones en un mano a mano de Jeffry Miranda, que ganó el arquero Merlin Bonilla antes del descanso.

En el segundo tiempo Platense intentó empatar las acciones, pero no pudo ante el inspirado Dayan Rodríguez, quien tapó remates de Manuel Salinas, dos cabezazos de Welcome y un remate de Puerto.

Alineaciones

Platense (0): Merlin Bonilla, César Canales (Georgie Welcome 45’), Oslan Velásquez, Rubén García, Manuel Salinas, Eduardo Urbina (Carlos Castellanos 77’), Pavel Johnson (Jayson Arriola 60’), Samuel Pozantes, Heber Núñez (Rembrandt Flores 45’), Edwin Solani (Yoel Castillo 80’) y Erick Puerto.

Goles: no hubo

Amonestados: E. Puerto (12’), R. García (90’)

Expulsados:

Génesis (1): Dayan Rodríguez, Juan Riascos, Allans Vargas, Jonathan Paz, Juan Carlos Mosquera (Christopher Fonseca 45’), Joshua Nieto, Marco Solano, Roger Sander (Brayan Félix 60’), Kevin Pérez, Jeffry Miranda (Carlos Arzú 63) y Ángel Tejeda (Denilson Núñez 70’).

Goles: J. Mosquera (9’)

Amonestados: M. Solano (23’), J, Riascos (50’)

Expulsados:

Árbitro: David Carrasco

Estadio: Excélsior

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