Noqueado en casa el FC Barcelona

El Spotify Camp Nou será el escenario del quinto duelo de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que inician el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Liga de Campeones, en el que el conjunto azulgrana se encomienda a su fortín para tomar ventaja en la eliminatoria.

Desde el regreso el pasado noviembre al remodelado recinto ubicado en el barrio de Les Corts, el equipo catalán cuenta por victorias los catorce partidos que ha disputado como local: diez de LaLiga, tres de ‘Champions’ y uno de Copa del Rey con un balance de 47 goles a favor (3,35 por partido) y 9 en contra.

Datos que permiten ser optimista al conjunto de Hansi Flick, cuyo principal objetivo es sacar rédito del ‘factor’ Camp Nou para afrontar con ciertas garantías el partido de vuelta, que se disputará el 14 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano.

Los precedentes esta temporada contra el Atlético sonríen al Barcelona. Ganó (1-2) hace tres días en Madrid para dejar encarrilado el título de Liga, se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey hace un mes (3-0) y en diciembre sumó un triunfo solvente (3-1) en la primera vuelta. El único lunar contra el equipo de Simeone fue el 4-0 en la ida de semifinales de la competición del KO.

Sin embargo, las dos últimas veces que ambos clubes han coincidido en la ‘Champions’ la balanza se decantó a favor de los ‘colchoneros’. Fue también en los cuartos de final de las temporadas 2013-2014 y 2015-2016. La ida de ambas eliminatorias también se disputó en Barcelona.

ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García, Cancelo, Cubarsí, Eric, Koundé, Gerard Martín, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso, Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Koke, Llorente, Giuliano, Lookman, Griezmann y Julián Alvarez.

GOLES:

Julián Álvarez de tiro libre adelanta al Atlético de Madrid, minuto 44.

Sorloth anota el swegundo minuto 69.

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