La mística del Real Madrid en Champions contra la apisonadora del Bayern

– Kane, 48 goles en 40 partidos –

«Sería presuntuoso dar por hecho que vamos a pasar de ronda», dijo el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness. «Pero hacía mucho que no teníamos tan buenas opciones en cuanto a calidad de juego como las que tenemos este año», aclaró el dirigente.

Kane, que ha marcado 48 goles en 40 partidos entre todas las competiciones esta temporada, se perdió la sufrida victoria del Bayern por 3-2 en la Bundesliga en Friburgo el sábado debido a un problema en el tobillo, aunque su presencia en el Bernabéu parece casi segura.

«Jugaría en silla de ruedas», dijo sobre Kane el centrocampista del Bayern Joshua Kimmich, mientras que Kompany añadió que tenía «la sensación» de que el delantero inglés estará listo.

Este lunes, Kane apareció en el entrenamiento previo al viaje a Madrid.

– «Nos sentimos invencibles» –

Con Michael Olise y Luis Díaz acompañando a Kane en el ataque, el equipo de Kompany practica un estilo agresivo, con una presión alta, que les ayudó a destrozar al Atalanta en octavos de final, por un global de 10-2.

El Bayern viene de remontar dos goles para vencer al Friburgo, y el autor del gol de la victoria, Lennart Karl, proclamó que ese espíritu de lucha será crucial de cara al duelo contra el Madrid. «Nos da mucha confianza. Era muy importante, de hecho, ahora mismo nos sentimos invencibles», afirmó.

En efecto, el Bayern no pierde desde enero y suma 14 partidos sin conocer la derrota.

En ese mismo periodo el Madrid ha perdido cuatro veces, con el entrenador Álvaro Arbeloa encontrando dificultades para conjugar a todas sus estrellas cuando están dosponibles, un problema al que ya se enfrentaron Xabi Alonso y Carlo Ancelotti antes que él.

«No están jugando el mejor fútbol, pero son excepcionales en términos de experiencia», señaló Hoeness.

– El factor Bernabéu –

El Madrid sufrió una decepcionante derrota ante el Mallorca en La Liga el sábado, quedando a siete puntos de su rival, el Barcelona, en la lucha por el título en España.

Arbeloa restó importancia a la derrota y afirmó que no tendría ninguna influencia en el rendimiento de su equipo contra el Bayern, en la competición favorita del club.

«Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes», dijo el antiguo defensor ante los periodistas.

«El martes la exigencia va a ser máxima y sé del apoyo que nos va a brindar el madridismo».

El Bayern es muy consciente del impacto de la afición del Madrid en las grandes noches europeas en el Bernabéu.

«Son el estadio y los aficionados quienes, junto con el equipo, se transforman en un huracán que arrasa con el rival», avisó el dirigente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Dos jugadores del Bayern que entienden eso mejor que casi nadie son los arqueros Manuel Neuer y Sven Ulreich, que sufrieron en el pasado los efectos de la olla a presión del Bernabéu.

– 29º duelo en Europa –

El Madrid ha superado las últimas cuatro rondas de eliminación directa contra el Bayern. En cada uno de esos años, terminó levantando el trofeo.

El partido del martes será la 29ª ocasión en la que el Madrid se mida al Bayern. Se trata del enfrentamiento más repetido en la historia de la competición.

Los gigantes alemanes eliminaron por última vez a los Blancos en 2012, pero creen que por fin tienen la calidad este año para reescribir la narrativa de la última década.