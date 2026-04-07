Bayern vence al Real Madrid y acaricia las semis

El Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final (1-2).

El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, en el minuto 41, con el gol del colombiano Luis Díaz y al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, hizo el segundo. El Real Madrid acortó distancias en el 71 por medio de Kylian Mbappe.

El francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich. EFE

Alineaciones:

Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

Bayern: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane. EFE

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