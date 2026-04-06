Real España a mantenerse en el liderato

Real España que llegó líder al fin de semana, completa la jornada 16 al recibir al Juticalpa, y si lo derrota tomaría de vuelta el primer lugar del Clausura 2025-2026, en duelo a realizarse esta noche en el estadio General Francisco Morazán.

REAL ESPAÑA VRS. JUTICALPA

Real España y Juticalpa que ganaron en la jornada anterior quieren hilvanar otra victoria en un partido que promete grandes emociones, ya que el local quiere seguir de líder, mientras los «canecheros» con su nuevo entrenador, el argentino, Mauro de Giobbi, pretenden clasificarse a la liguilla.

El gran favorito es Real España aunque tengan algunas bajas importantes, Jack Jean Baptiste por expulsión y los todavía lesionados Anthony García, Nixon Cruz y Jhow Benavidez.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Morazán, 24 agosto del 2025, Juticalpa triunfó con goles de David Mendoza y Kelvin Matute. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

REAL ESPAÑA VRS JUTICALPA FC

Lunes 6 abril del 2026

Estadio: General Francisco Morazán, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

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