Motagua a recuperar la cima

La jornada 16 del torneo Clausura sigue hoy domingo de Resurrección, con tres partidos que podrían generar cambios en la parte alta de la tabla.

La fecha concluirá el lunes con el solitario partido entre la “máquina” del Real España y el Juticalpa FC, en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

PLATENSE – MARATHÓN

En el primer juego de la fecha dominical se enfrentan dos equipos que llegan de perder y con la urgencia de volver al triunfo.

Platense que cayó ante CD Choloma, recibe en el estadio Excélsior de Puerto Cortés al Marathón que fue doblegado en el clásico sampedrano por Real España.

Los porteños son penúltimos en la tabla con 14 puntos y hoy con su afición van con todo por escalar en la clasificación y avivar sus opciones de liguilla.

Por su parte los verdes que dejaron escapar una gran oportunidad de ser terceros, intentarán celebrar en una difícil cancha y ante un aguerrido rival, para volver a la pelea por los primeros lugares.

Las acciones están programadas a las 3:00 pm con el arbitraje de José Valladares.

MOTAGUA – GÉNESIS

En el tercer juego de la jornada y segundo del día, los azules del Motagua reciben en el estadio nacional al Génesis FC, con la misión de recuperar el primer lugar.

Los dirigidos por el entrenador español Javier López, buscará este domingo un triunfo ante los pupilos del portugués Fernando, que les permitiría dormir como líderes provisionales y aumentar la presión sobre el Real España, que cerrará la jornada el lunes.

Motagua tiene 26 puntos y dos juegos menos que Real España, primero con 29.

El encuentro está pactado a las 5:15 de la tarde con el arbitraje de Julio Güity.

VICTORIA – LOBOS

En tercer otro duelo dominical, Victoria, bajo el mando del argentino Hernán ‘Tota’ Medina, y Universidad Pedagógica protagonizarán un duelo de contrastes.

Los universitarios ocupan la sexta posición con 17 puntos y aspiran a consolidarse en la liguilla; por el contrario, el Victoria es colista con apenas 10 unidades, lo que le obliga a ganar para intentar abandonar el sótano.

Además, los ceibeños urgen del gane para salir de la zona del descenso donde son últimos con 24 unidades.

El partido iniciará a las 7:30 de la noche y tendrá como central al experimentado silbante Armando Castro.

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