Victoria ¡resucitó!

El equipo Victoria logró salir del último lugar del torneo Clausura y de la zona del descenso, al vencer 3-2 a Lobos de la UPN, en el cuarto partido de la jornada 16, celebrado en el estadio Ceibeño.

Los “jaibos” sumaron tres puntos de oro que lo tienen ahora en el noveno lugar de la tabla con 13 puntos y penúltimo en la clasificación general con 27, mandando nuevamente al CD Choloma que tiene 25 a la zona roja.

El equipo del argentino Hernán Medina cortó una racha de cinco derrotas seguidas y sueña con la salvación.

Barrios de cabeza abrió el marcador al minuto 15, y los ceibeños tuvieron para irse al descanso con una mejor ventaja, pero Carlos Bernárdez, primero falló un mano a mano ante el meta Celio Valladares y luego un penal que contuvo el meta.

En el complemento Bernárdez se reivindicó y con toque colocado puso el 2-0 de la noche a los 65.

Amplió rápidamente el cubano Yaudel Lahera con remate de cabeza tras un rebote de un penal que nuevamente atajó Valladares, para el 3-0.

Los «jaibos» se quedaron con un jugador menos por la salida del defensa Ángel Barrios por lesión, y el técnico ya había hechos sus cambios, lo que aprovechó la visita para buscar la paridad.

Lobos que nunca bajó los brazos descontó con goles de Jairo Róchez a los 88’ y de Aaron Zúniga a los 90+1’.

Al final los ceibeños sufrieron más de la cuenta, pero celebraron tres puntos de “oro”.

Alineaciones:

Victoria (3): Esau Flores, Avner Portillo (Lemuel Sevilla 45’), Ángel Barrios, José Sánchez, Antony Hernández, Déster Mónico (Samuel Card 65’), Allan Banegas (Carlos Matute 18’), Rodolfo Espinal, Yaudel Lahera, Carlos Bernárdez (Luis Hernández 70’) y Emerson Martínez.

Goles: A. Barrios (13’), C. Bernárdez (65’) y Y. Lahera (71’)

Amonestados: C. Bernárdez (10’)

Expulsados:

Lobos (2): Celio Valladares, Jhonatan Onofre, Luis López, Elmer Güity, Aaron Zúñiga, Janiel Ruiz (Cristian Gutiérrez 30’), Justin Ponce, Jonathan Núñez (Carlos Róchez 60’), Leonardo Herrlein (Eliu López 45’), Roberto Moreira (Jairo Róchez 45’) y Kilmar Peña (Júnior Padilla 75’).

Goles: J. Róchez (88’) y A. Zúniga (90+1’)

Amonestados: J. Ruiz (11’), R. Moreira (45’), J, Onofre (61’)

Expulsados: E. Güity (90+5’)

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Ceibeño

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