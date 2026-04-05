Platense vuelve al triunfo

Con un doblete del goleador Erick Puerto y un tanto del veterano Georgie Welcome, Platense derrotó 3-1 al Marathón, en el estadio Excélsior de Puerto Cortes.

Los porteños cortaron su racha negativa de dos derrotas seguidas, volvieron al triunfo escalando en la tabla de posiciones al llegar a 14 puntos, avivando sus aspiraciones por entrar a la liguilla.

Mientras que los verdes que volvieron a caer, dejaron escapar nuevamente la oportunidad de escalar al tercer lugar.

El duelo inició con dos equipos volcados al ataque y donde los porteros fueron las grandes figuras, Merlin Bonilla en el marco de Platense y Jonathan Rougier en Marathón.

Erick Puerto con remate fuera del área que fue desviado por la defensa, puso el 1-0 de la tarde.

Antes del descanso los sampedranos empataron con un penal efectuado por Rubilio Castillo.

En el complemento, los de casa con los cambios mejoraron y fueron mejores, Georgie Welcome quien acababa de ingresar con potente remate de cabeza puso el 2-1 a favor de los porteños.

Amplió el marcador Erick Puerto con un disparo a ras de pasto que no pudo desviar Rougier para el 3-1 del juego y su segundo de la tarde.

En el último minuto del juego, Puerto tuvo para su triplete, y falló al estrellar el balón en el travesaño, tras un centro de Welcome.

Alineaciones:

Platense (3): Merlin Bonilla, Rubén García, Erick Puerto, Brandon Santos, Alexander Aguilar (Eduardo Ubina 24’), Manuel Salinas, Pavel Jhonson, Samuel Pozantes, Edwin Solano (Carlos Castellanos 84’), Ángelo Norales (Georgie Welcome 45’) y Yeiron Arzú (Rembrandt Flores 24’) (Marcos Reyes 88’).

Goles: E. Puerto (28’ y 71’), G. Welcome (51’)

Amonestados: A. Norales (45’), E. Solano (45’), B. Santos (69’), G. Welcome (90’)

Expulsados:

Marathón (1): Jonathan Rougier, Kenny Bodden, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (Nicolás Messiniti 68’), Damín Ramírez, Javier Arriaga, Odin Ramos (Alexy Vega 60’), Samuel Elvir, Rubilio Castillo y César Gaido (Axel Alvarado 60’).

Goles: R. Castillo (45’)

Amonestados: J. Arriaga (47’), C. Gaido (48’), D. Ramírez (79’), F. Martínez (79’), K. Bodden (89’)

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Excélsior

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