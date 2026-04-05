Motagua de vuelta a la cima…

Motagua nuevamente es líder de la liga, aunque este lunes podría volver al segundo lugar, pero cumplió con la tarea ante Génesis al derrotarlo 3-1 en el Estadio Nacional.

Los goles “azules” fueron anotados por el brasileño Kleber de Oliveira (14), Alejandro Reyes (78) y Jefryn Macías (90 +4), mientras el descuento paceño lo hizo el brasileño Gabriel Araujo (89), de penal.

EL JUEGO:

Sin tener la brillantez de otros partidos, el Motagua regresa a la cima, manteniendo una solidez defensiva, pero no tuvo los espacios esperados, ya que el rival, el Génesis, hizo marcaciones correctas en la primera parte.

Pese a ello, los “azules” se fueron adelante en una gran jugada del panameño Jorge Serrano con una gran asistencia que no tuvo problema para definir el brasileño Kleber de Oliveira, quien salió por primera vez como titular.

Kleber con su olfato goleador, aprovechó el pase de Serrano y cruzó a Dayan Rodríguez quien hizo un esfuerzo para no permitir la anotación, pero fue imposible.

Eso levantó el ánimo de los aficionados locales que llegaron al Nacional para apoyar a los “azules”, pero el ritmo de juego no fue el de otros partidos, quizás por la carga para esta semana.

En el segundo tiempo, Génesis mejoró ostensiblemente, perdiendo ocasiones claras de empatar, sobre todo Denilson “Camavinga” Núñez quien perdonó a Luis Ortiz.

Cuando más apretaba Génesis vino el segundo gol local, en una gran jugada de Jorge Serrano, la bola quedó suelta en los linderos del área donde de un zurdazo, José Alejandro Reyes, la mandó a guardar al fondo de la red, batiendo a Rodríguez.

Parecía que ese gol era la lápida para Génesis, pero reaccionaron y buscaron el descuento que encontraron en una incursión de Gabriel Araujo que fue faoleado claramente por Marcelo Santos, por lo que Julio Guity decidió sancionar como falta de 11 metros.

Esa decisión fue apelada por el español Javier López, por lo que Guity fue al FVS y allí vio la jugada, decidió mantener la decisión por un claro empujón de Santos al brasileño.

El mismo Araujo se encargó de cobrar la falta, aunque Luis Ortiz adivinó, pero por la potencia del balón ingresó a la portería “azul”.

Ese gol preocupó a los locales, ya que Génesis apretaba, pero en un contragolpe, otro gran pase de Serrano a Jefryn Macías, éste liquidó el partido con un puntazo imparable que significó el 3-1 definitivo que pone en la cima a Motagua y hunde al Génesis. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (3) Luis Ortiz, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marlon Santos, Clever Portillo (Luis Vega) (54), Denis Meléndez (Darrell Oliva) (54), Rodrigo Gómez (Jefryn Macías) (77), Carlos Palma, Jorge Serrano, Romario da Silva (José Reyes) (54) y Kleber de Oliveira (Rodrigo Olivera) (61).

GOLES: Kleber de Oliveira (14), Alejandro Reyes (78) y Jefryn Macías (90 +4)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Adrián Barrios (8)

GÉNESIS (0): Dayan Rodríguez, Juan Mosquera, Jonathan Paz, Christopher Fonseca (Denilson Núñez) (46), Jonathan Paz, Juan Riascos, Edwin Maldonado (Joshua Nieto) (65), Daniel Meléndez, Marco Solano (Brian Félix) (46), Roger Sanders (Jorman Valencia) (76), Gabriel Araujo y Ángel Palomo (Ángel Tejeda) (46).

GOLES: Gabriel Araujo (89) (p)

AMONESTADOS: Gabriel Araujo, Daniel Meléndez y Jonathan Paz

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Julio Guity

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa.

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