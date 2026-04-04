Olancho y Choloma abren hoy la fecha 16

La jornada 16 del torneo Clausura de la Liga Nacional se abre esta noche en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa, con el juego entre Olancho FC y CD Choloma.

Los “potros” de la mano del colombiano Jhon Jairo López, buscan volver al triunfo y saltar al cuarto lugar que les permita seguir con opciones claras e estar en la liguilla.

Tras el empate ante Olimpia y la derrota con Lobos, los olanchanos buscarán ante su afición sumar su quinto triunfo del campeonato.

La tarea para los “potros” no será nada fácil, si bien están en su estadio, enfrentarán a un equipo que llega inspirado, y en gran ascenso deportivo.

Los cholomenos tras su gane ante Platense a mitad de semana salieron de la zona del descenso y ahora piensan en liguilla.

El encuentro está programado a las 7:30 de la noche con el arbitraje de Jefferson Escobar.

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