La presión del Barcelona; la transición del Atlético

El primero de los tres partidos en una semana y media entre el Atlético de Madrid y el Barcelona descarga la presión este sábado en el equipo azulgrana, visitante al poderoso Metropolitano en plena competencia por la Liga, frente a un conjunto rojiblanco en transición, sin nada realmente ya en juego en el campeonato y con mucho por competir en la eliminatoria de la Liga de Campeones que lo enfrenta al mismo rival.

Este sábado es por la Liga, con el conjunto azulgrana cuatro puntos por encima del Real Madrid, que juega antes contra el Mallorca, también fuera de casa; el miércoles próximo, en el Camp Nou, y el martes siguiente, en el Metropolitano, será por alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. Ya se enfrentaron en la Copa del Rey también: pasó el Atlético, por el 4-0 de la ida en casa frente al 3-0 de la vuelta fuera.

El Barcelona, que este jueves completó la primera sesión con todos los internacionales tras el parón por selecciones, deja momentáneamente de lado la Liga de Campeones y centra su atención en un desenlace liguero que arranca por ganar en el Metropolitano.

El líder, con el Clásico del Spotify Camp Nou aún por disputarse, no puede permitirse ningún tropiezo si quiere mantener esa diferencia en un tramo decisivo de la temporada que afrontará con la sensible baja de Raphael Dias ‘Raphinha’.

El internacional brasileño estará cinco semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, sufrida en el amistoso en el que Brasil cayó ante Francia (1-2) en Foxborough (Estados Unidos). Se trata de una dolencia similar a la que ya le hizo perder casi dos meses de competición entre octubre y diciembre.

Una baja que altera los planes de Hansi Flick, quien no solo pierde a un jugador que esta temporada ha acumulado 19 goles y 8 asistencias en todas las competiciones, sino también al futbolista que mejor interpreta la presión alta que el técnico alemán ha implementado desde su llegada.

Su ausencia abre la puerta de la titularidad a Marcus Rashford. El inglés, que ha disputado 89 minutos durante el parón, tiene la oportunidad de reivindicarse en su posición natural y ganarse un puesto en la plantilla del Barcelona para la próxima temporada, empezando por este sábado en el feudo rojiblanco.

Raphinha se suma a las lesiones del central Andreas Christensen, de larga duración, y el centrocampista Frenkie de Jong, que sigue recuperándose de una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. Este viernes el neerlandés tampoco se ejercitó sobre el césped de la ciudad deportiva azulgrana, por lo que queda descartado para el partido de este sábado.

Sin luz verde para De Jong, todo apunta a que Marc Bernal, que acumuló 111 minutos con España sub-21 durante el parón, acompañará a Pedri en la medular, mientras se mantiene la duda sobre si Dani Olmo o Fermín López ocupará la posición de mediapunta.

Más allá de la baja de Raphinha, Flick no ha tenido que lamentar otros contratiempos durante este último parón internacional previo al Mundial. De hecho, la ventana ha servido para recuperar a Jules Koundé y Alejandro Balde, quienes se lesionaron muscularmente precisamente ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey hace un mes.

Los laterales del Barcelona entrenaron con normalidad junto al resto del grupo y podrían entrar en la convocatoria, que también contará con Lamine Yamal, protagonista tras condenar los cánticos racistas en el amistoso entre España y Egipto en el RCDE Stadium, y con Robert Lewandowski, quien no estará con Polonia en la cita mundialista tras la derrota ante Suecia (3-2).

Enfrente, en el Atlético, asegurado prácticamente un lugar entre los cuatro primeros, el objetivo mínimo de cada temporada, la prioridad en la secuencia de tres duelos con el Barcelona está más allá de este sábado: se sitúa en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que comenzará el miércoles en el Camp Nou y concluirá una semana más tarde en el Metropolitano, sólo tres días antes de la final de la Copa del Rey.

Son sus focos de atención, mucho más allá de un campeonato que le resulta ajeno desde hace tiempo, distanciado a 16 puntos del liderato precisamente del equipo azulgrana, a 12 de la segunda plaza del Real Madrid y a uno de la tercera posición del Villarreal. El Atlético es cuarto, con 13 puntos más que el quinto puesto del Betis, tras la derrota de la última jornada en el derbi del Bernabéu (3-2), antes del parón.

El once previsiblemente pondrá en evidencia las prioridades del Atlético, más aún entre todas las circunstancias, vicisitudes y condicionantes que marcan el partido desde el punto de vista rojiblanco; sin Pablo Barrios, fuera por decimotercer encuentro en los últimos catorce por dos lesiones musculares, y sin Johnny Cardoso ni Marcos Llorente, sancionados por ciclo de cinco tarjetas amarillas -el estadounidense además lesionado con su selección el pasado viernes ante Bélgica-, que obligan a Simeone a recomponer el medio campo, con Koke Resurrección como hombre fijo, a la espera de compañeros.

Tampoco llegan a tiempo al partido, en duda en la última semana, ni el portero Jan Oblak, después de tres choques seguidos de baja por una distensión muscular en el costado y suplido con garantías por Juan Musso; ni el defensa Marc Pubill, fuera desde hace dos semanas y media por unas molestias en las costillas; ni el centrocampista Rodrigo Mendoza, tras el esguince en el tobillo derecho sufrido el pasado 7 de marzo.

Sí está apto Alexander Sorloth, que volvió con una brecha y varios puntos de sutura de la selección de Noruega, por un golpe el pasado martes en el amistoso ante Suiza, que lo han puesto en duda para el partido, aunque se ha entrenado con el grupo este viernes, con lo que el técnico dispone de 17 jugadores del primer equipo para armar el once.

Es uno de los 14 internacionales del Atlético, de los que doce de ellos (los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez más el uruguayo José María Giménez, el esloveno David Hancko, el español Marcos Llorente -sancionado para el derbi-, el nigeriano Ademola Lookman, el mexicano Obed Vargas y el noruego Alexander Sorloth) no han regresado al trabajo con su club hasta el jueves por la tarde, a 51 horas del partido, y sólo han completado una sesión entera, este mismo viernes.

Baena ya se sumó el miércoles a los entrenamientos y Cardoso se recupera de una lesión muscular, con lo que no se ha ejercitado aún con el equipo, del que solo se han quedado en Madrid a pleno rendimiento cinco jugadores: Antoine Griezmann, quien afronta su primer encuentro ante su público después de su fichaje a partir de la próxima temporada por el Orlando City; Koke Resurrección, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, aunque el italiano con alguna sesión al margen en el gimnasio. A los cinco se les espera en el once inicial de Simeone este sábado.

Es una preparación del Atlético contra el reloj para el partido en el Metropolitano, donde ha ganado 13 de sus 15 encuentros de Liga en este ejercicio, 19 de 22 si se añade la Liga de Campeones y la Copa del Rey y los seis últimos de manera inalterable entre todas las competiciones, con 21 goles a favor en esos seis choques, cuatro de ellos al Barcelona.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano o Vargas, Koke, Baena, Nico González; Griezmann y Sorloth o Lookman.

Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Lewandowski.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear).

Estadio: Metropolitano.

Hora: 1:00 PM (EFE)

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