Real Madrid cae ante el colista Mallorca

Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio los tres puntos al Mallorca (2-1) ante un Real Madrid que empató con un tanto de Militao en el 88 el gol inicial de Morlanes y terminó por pagar su falta de puntería.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Mascarell, Valjent, Mojica; Samu, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Luvumbo y Muriqi.

Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim y Mbappé.

