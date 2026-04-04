Previa
Real Madrid cae ante el colista Mallorca
Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio los tres puntos al Mallorca (2-1) ante un Real Madrid que empató con un tanto de Militao en el 88 el gol inicial de Morlanes y terminó por pagar su falta de puntería.
Alineaciones
Mallorca: Leo Román; Maffeo, Mascarell, Valjent, Mojica; Samu, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Luvumbo y Muriqi.
Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim y Mbappé.
