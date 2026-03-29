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Los cuatro grandes en New Orleans
En una tarde histórica para la ciudad de New Orleans y los hondureños que aman el fútbol y residen en la misma, podrán ver a los cuatro grandes con sus mejores jugadores jugando entre sí en el Tad Gormley Stadium.
A primera hora, 4 p.m, los sampedranos Real España y Marathón dirimen un juego amistoso previo al oficial que tendrán el jueves en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.
En el estelar, 7 p.m, Olimpia y Motagua por octava ocasión se verán las caras en un amistoso en los Estados Unidos, con dos plantillas que sí resentirán la baja de los seleccionados, pero cuentan con una plantilla mixta con excelentes extranjeros. (GG).
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