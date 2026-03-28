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Sabalenka conquista su segundo título seguido
La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la estadounidense Coco Gauff y alzó su segundo trofeo consecutivo del WTA 1000 de Miami, con lo que completó además el doblete de títulos conocido como Sunshine Double.
Sabalenka es la primera jugadora en encadenar los títulos seguidos en Indian Wells y Miami desde que lo hizo Iga Swiatek en 2022.
La número uno mundial completó el doble éxito derrotando en la final a Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3. (AFP)
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