Cuatro sueños y doce pesadillas en la repesca europea del Mundial

Algunas, como Dinamarca, Polonia o Gales, anhelan repetir. Pero para Italia, cuatro veces campeona mundial, es una obligación tras perderse Rusia 2018 y Catar 2022: los play-offs europeos de acceso al Mundial dejarán a cuatro selecciones satisfechas y a doce con la miel en los labios.

Las dieciséis selecciones participantes en la repesca están repartidas en cuatro rutas. Cada uno de esos cuadros cuenta con una semifinal y una final a un único partido.

Y como ocurrió antes de los Mundiales 2018 y 2022, todas las miradas están puestas en Italia. La tetracampeona mundial se ha perdido las dos últimas ediciones tras caer precisamente en el repechaje.

Emparejados en la Ruta A, los jugadores entrenados por Gennaro Gattuso deberán superar primero a Irlanda del Norte en Bérgamo, y en caso de victoria, se jugarán su boleto contra el vencedor del Gales-Bosnia Herzegovina.

Los galeses, que disputaron en Catar 2022 el segundo Mundial de su historia tras Suecia 1958, se enfrentan en Cardiff a una selección a la que todavía no han vencido en sus cuatro duelos previos, con dos derrotas y dos empates.

La Ruta B también se presenta igualada, con selecciones de peso, como Polonia y Suecia, y ‘outsiders’ como Albania o Ucrania.

Los compañeros de Robert Lewandowski, en mejoría desde la llegada de Jan Urban al banquillo en julio de 2025, se medirán en búsqueda de su décimo Mundial a la Albania entrenada por el brasileño Sylvinho.

Por el otro lado del cuadro está Suecia, tras no haber ganado ninguno de sus seis partidos en la fase de grupos de la clasificación europea.

– Gyökeres, el mejor argumento de Suecia –

Todavía desprovista del lesionado Alexander Isak, la pólvora sueca estará en las botas de Viktor Gyökeres. El ariete del Arsenal suma ya once goles en Premier League y será la referencia ofensiva contra Ucrania, en un partido que se disputará en Valencia como campo neutral.

Los ucranianos mantienen vivo el sueño de disputar un Mundial cuando se cumplen 20 años de su única participación, en Alemania 2006.

A través de la Ruta C, el seleccionador Mircea Lucescu tratará de llevar a Rumanía de vuelta a un Mundial tras seis ediciones ausente. Lo hará contra un viejo conocido, Turquía, selección a la que Lucescu dirigió en dos periodos.

Pese a que Arda Güler y sus compañeros alcanzaron los cuartos de final en la reciente Eurocopa 2024, Turquía no disputa un Mundial desde Corea y Japón 2002, edición en la que dieron la sorpresa quedando en tercera posición.

El vencedor del duelo entre rumanos y turcos se jugará el boleto a Norteamérica contra Eslovaquia o Kosovo, pequeño estado que aspira a su primer Mundial.

Por último, en la Ruta D está Dinamarca, campeona de Europa en 1992 y que quedó apeada de la clasificación directa en las últimas dos jornadas.

Su primer obstáculo será Macedonia del Norte, verdugo de Italia en el repechaje hacia el Mundial 2022 pero que perdió entonces la final del playoff contra Portugal.

Desde la otra semifinal de este cuadro, República Checa e Irlanda sueñan con volver al Mundial veinte y veinticuatro años después respectivamente.

— Programa de la repesca:

– Jueves 26 de marzo

Ruta A

Italia – Irlanda del Norte

Gales – Bosnia-Herzegovina

Ruta B

Polonia – Albania

Ucrania – Suecia

Ruta C

Turquía – Runanía

Eslovaquia – Kosovo

Ruta D

Dinamarca – Macedonia del Norte

República Checa – Irlanda

– Martes 31 de marzo (Las cuatro finales se disputarán a las 18: 45)

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