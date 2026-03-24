Choloma a duelo por la permanencia

La extensa jornada 14 del Torneo Clausura 2025-2026, llega a su final este martes, con el duelo de coleros, CD Choloma ante el Génesis FC en compromiso pactado para hoy a las 7:30 pm en el estadio Rubén Deras.

Luego de su último triunfo ante Los Lobos de la UPNFM, el CD Choloma, ha comenzado a soñar con la permanencia en la liga de privilegio y esta noche salta a su césped, a un pulso directo por el no descenso, cuando reciba al Génesis FC , equipo que también lucha con apuro por salvar la categoría.

El conjunto “maquilero” marcha en el último puesto de la tabla de colocaciones con 22 puntos, sin embargo, un triunfo hoy, seria vital en sus aspiraciones por evadir el descenso, debido a que metería de lleno en la pelea al Génesis FC y al Victoria, a falta de ocho jornadas para concluir las dos vueltas

DATO HISTÓRICO

El juego más reciente data del pasado domingo 1 de febrero cuando en pulso por la tercera jornada ambos igualaron 0-0 jugando en el estadio Roberto Suazo Córdova

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

CD CHOLOMA – GÉNESIS FC

Martes 24 de marzo 2026

Estadio: Rubén Deras, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

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