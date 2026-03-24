Se hunde el CD Choloma

CHOLOMA. El CD Choloma se complica; perdió un partido que tenía en el presupuesto de ganar al caer agónicamente 2-1 ante un Génesis que respira en el tema del descenso, aunque no se ha salvado todavía.

La gran figura de Génesis fue el goleador Ángel Tejeda, quien no había anotado en el Torneo, marcó dos goles y le dio la merecida victoria, mientras por Choloma había anotado Daniel Rocha.

ACCIONES:

El CD Choloma sufrió en casa por la irresponsabilidad de Jordi Franco, una expulsión tempranera luego de que se pusieron en ventaja a los dos minutos con un bonito gol de Daniel Rocha a pase de Cristian Canales, lo que previa un triunfo importante para los locales.

La baja de Franco fue clave porque esa ausencia presionó en el manejo de juego, lo que provocó que los visitantes tomaran el ritmo y lo comenzaran a ganar a los 29 minutos, en una bola suelta que de taquito anotaba Ángel Tejeda, peleado con las redes toda la temporada.

En el segundo tiempo ambos batallaron por el triunfo, pero una fatalidad de Jonathan Córdoba le hace cometer un claro penal a Daniel Meléndez, que anidó en la red nuevamente Tejeda, convirtiéndose en la figura del partido.

Choloma no se rendía y en una jugada de Córdoba fue derribado en el área, pero lamentablemente el colombiano Leider Anaya falló el penal en una gran intervención del portero visitante, Dayan Rodríguez, que atajó el penal en forma brillante.

Con el triunfo, Génesis se mete por un puesto en la liguilla, mientras CD Choloma se hunde y sigue última en la tabla del no descenso. (GG)

FICHA TÉCNICA

CD CHOLOMA (1): José Pineda, Jonathan Córdoba, Joan Quejada, Hermes Castillo, Jordi Franco, Daniel Rocha (Gefrey Ramos) (46), Cristian Canales, Enrique Borja (Julio Barrios) (23) (Carlos Fernández) (56), Eiver Florez (Gustavo Padilla) (87), Yethson Chávez, Marco Aceituno (Leider Anaya) (56).

GOLES: Daniel Rocha (2)

AMONESTADOS: Marco Aceituno y Jonathan Córdoba

EXPULSADOS: Jordi Franco (19) y Carlos Fernández (63)

GÉNESIS (2): Dayan Rodríguez, Juan Riascos (Kevin Pérez) (90 +1), Juan Mosquera, Allan Vargas, Gabriel Araujo, Edwin Maldonado, Daniel Meléndez, Roger Sanders (Carlos Arzú) (89), Brian Félix (Jefry Miranda) (72), Ángel Tejeda y Denilson Núñez.

GOLES: Ángel Tejeda (19 y 55 (p))

AMONESTADOS: Denilson Núñez

EXPULSADOS:Denilson Núñez (60)

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Rubén Deras, Choloma

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