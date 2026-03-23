Lobos y “potros” se retan en Choluteca

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025-2026, continúa este lunes y se traslada al estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca, donde los Lobos de la UPNFM, intentarán restarle fuerza a los “potros” del Olancho en duelo programado para las 7:00 pm.

El cuadro naranja aferrado en la sexta posición pese llegar con tres derrotas consecutivas en igual número de partidos, intentará limpiar su imagen ante su afición y al menos consolidar esa sexta plaza, enfrentando esta noche al Olancho FC, que tras doblegar 3-0 al Real España y empatar su último duelo ante Olimpia, quiere continuar su paso triunfal y por ahí escalar de la quinta posición a puestos de honor, según lo expresado por su técnico Jhon Jairo López, previo a este duelo.

DATO HISTÓRICO

El juego más reciente data del pasado domingo 1 de febrero cuando en pulso por la tercera jornada ambos igualaron 1-1 jugando en el estadio Juan Ramón Brevé.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

LOBOS UPNFM – OLANCHO FC

Lunes 23 de marzo 2026

Estadio: Emilio Williams, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

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