Partido finalizado: Lobos UPNFM (2) – (1) Olancho FC

Con doblete de Kilmar Peña y sufriendo más de la cuenta, los Lobos de la UPNFM, rompieron una mala racha de tres partidos con derrota, al vencer 2-1 ayer, a un Olancho FC, que manejó el compromiso a placer, sin embargo, pagó caro dos errores al término de la primera mitad.

LAS ACCIONES

Con una racha negativa de tres partidos con derrota, los Lobos de la UPNFM, en el sexto puesto, buscaban afianzarse en puestos de repechaje, retando en su casa al Olancho FC, en el quinto lugar, pero fortalecido por los últimos resultados donde derrotó al Real España y logró un meritorio empate ante el Olimpia.

Así las cosas y con un ligero favoritismo, fue el cuadro olanchano el que llevó la iniciativa y ya al 17’, se ponía a ganar 1-0 con un gol de Aaron Cabrera.

El marcador en contra, lógicamente obligó a una reacción al conjunto universitario y tras dar los primeros avisos, rápidamente logró la remontada

2-1 con dos anotaciones de Kilmar Peña al 34’ y otra mediante lanzamiento penal al 44’, aprovechaba las libertades que le daba el cuadro “pampero” al menos hasta la primera parte.

Sorprendido por las anotaciones de último momento y con el marcador en contra, el técnico John Jairo López, salió decidido a cambiar su estrategia en la complementaria, lo anterior obligó a retroceder a la “manada”, en todo caso el más urgido por mover la pizarra ya era el visitante.

Con todo el “potro” encimado, parecía cuestión de tiempo para llegar al empate, sin embargo y hasta el final el marcador no se movió más y bastó para que la UPNFM consolidara su sexta posición. (CR)

ALINEACIONES:

LOBOS UPNFM (2) – Celio Valladares, Luis López, José García, Aaron Zuniga, Elmer Guity, Kilmar Peña (Carlos Róchez 60’), Jonathan Banzzety (Leonardo Herrlein 60’), Jonathan Núñez (Roberto Moreira 60’), Jairo Róchez (Babington López 98’), Enrique Vásquez (Eliu López 46’), Cristhian Gutiérrez.

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Kilmar Peña (34′ y 43’ penal)

Amonestados: Cristhian Gutiérrez, José García, Elmer Guity

Expulsados: No hubo

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Emilio Williams, 7:00 p.m.

OLANCHO FC (1) – Harold Fonseca, Juan Lasso, Deyron Martínez (Gabriel Leiva 66’), Henry Gómez, Carlos Argueta, Edgar Benítez, Aaron Cabrera (Kevin López 57’), Clayvin Zuniga (Jorlian Sánchez 57’) , Omar Elvir, Marlon Ramírez (Cristian Calíx 57’), David Villatoro (Yeison Mejía 46’)

Técnico: John Jairo López

Goles: Aaron Cabrera (17’)

Amonestados: Deyron Martínez, Harold Fonseca, Juan Lasso, Gabriel Leiva, Henry Gómez

Expulsados: Henry Gómez

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