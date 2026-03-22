“Pleito” de alta tensión en la capital

La jornada 14 del Torneo Apertura 2025-2026, vuelve al rojo vivo este domingo, con tres interesantes duelos por la supervivencia, donde destaca el que protagonizarán los lideres del certamen, Motagua y Real España en el estadio “Chelato Ucles” a las 5:15 pm, la jornada se estrenará con el partido Marathón – Victoria en la cancha del Yankel Rosethal a las 3:00 pm, mientras que a las 7:30 pm, Olimpia de visita al Juan Ramón Brevé le hará honores al Juticalpa FC.

La jornada se complementa este lunes y martes con los juegos Lobos UPNFM- Olancho FC y Choloma – Génesis FC, respectivamente. (CR)

MARATHÓN VRS. VICTORIA

El Marathón intentará continuar su paso ascendente en el presente certamen y por ahí tomar por asalto el tercer lugar de la tabla de colocaciones, enfrentando a un presionado Victoria, que llega a esta cita, obligado a sumar de a tres. luego que el Choloma se pusiera a dos unidades de diferencia para involucrarlo en la tabla del descenso.

DATO HISTÓRICO

El último duelo entre ambos se registró el pasado sábado 31 de enero, donde en juego válido por la fecha 3, ambos se repartieron un punto tras empatar 0-0

MOTAGUA VRS. REAL ESPAÑA

Se paraliza la capital, no es para menos, la jornada 14 reúne esta tarde a los dos mejores equipos del certamen, un Motagua líder invicto del campeonato, en la cima de la tabla por mejor diferencia de goles, pero intentando sacudirse la persecución del Real España, rival de turno este domingo que también busca dar un golpe certero y táctico para adueñarse de una vez por todas del liderato.

DATO HISTÓRICO

El dato más reciente entre ambos se remonta al domingo 1 de febrero del presente año luego que en un emotivo partido celebrado en SPS, igualaran 2-2.

JUTICALPA VRS. OLIMPIA

Resignado a olvidar los primeros dos lugares del torneo, tras su patético empate en la última jornada ante el Olancho FC , el Olimpia intentará esta noche al menos mantener su tercera plaza, cuando visite un modesto Juticalpa FC, que viene de sumar su sexta derrota en el torneo ante el Marathón y que hoy buscará tomar oxígeno para salir de su incómoda última posición.

DATO HISTÓRICO

El Juticalpa FC se convirtió en la sorpresa de la jornada 3, celebrada el 31 de enero, al sumar un punto de oro tras igualar 2-2 en su dura visita al Olimpia.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

MARATHÓN VRS. VICTORIA

Domingo 22 de marzo 2026

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Yankel Rosenthal

Transmite: TVC

Árbitro: Raúl Castro

MOTAGUA VRS. REAL ESPAÑA

Domingo 22 de marzo 2026

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”

Transmite: TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

JUTICALPA VRS. OLIMPIA

Domingo 22 de marzo 2026

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Juan Ramón Brevé

Transmite: TVC

Árbitro: Armando Castro

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