Partido finalizado: Motagua (1)- (1) Real España

Una agónica anotación del brasileño Kleber Oliveira al 63’, fue suficiente para que el Motagua rescatara el primer lugar de la tabla de colocaciones y por ahí su invicto, al igualar 1-1 ayer ante un Real España, que comenzó ganando con anotación de Eddie Hernández, en duelo por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025-2026,

LAS ACCIONES

El primer lugar del torneo Clausura estaba en juego, Motagua y Real España se citaban en la capital, ambos con 25 puntos, mirando por el “retrovisor” al Marathón y Olimpia, además el azul ponía en riesgo el invicto de 11 partidos sin conocer la derrota, por lo que en el pulso se disputaba algo más que los tres puntos.

Así las cosas y con un ambiente de fiesta en el estadio capitalino, el “ciclón” no tuvo problemas para adueñarse rápidamente de la pelota y comenzó a generar su juego en las piernas de Romario Da Silva, Rodrigo de Olivera, sin embargo, hasta la primera media hora, pocas eran las emociones, el aurinegro vivía el encuentro con relativa comodidad y apenas se mostraba inquietado.

Tras buscar ese gol que le diera la ventaja, el problema es que el “águila” se desprotegió en defensa y esto lo aprovechó la “maquina” para dar la primera embestida que los puso a ganar 1-0, con gol de Eddie Hernández al 33’.

Abajo en el marcador, la respuesta de los capitalinos fue inmediata, se fueron con todo en busca de la igualada, no obstante, el marcador no se movió, al menos cumplida la primera mitad.

Para el complemento el técnico Javier López, descontento por el resultado, realizó algunas variantes y rápidamente comenzaron a poner en apuros a una defensa rival, que muy temprano comenzó hacer tiempo, confiando en el avance más rápido de las agujas del reloj, pero sufriendo demasiado para mantener la ventaja.

Parecía cuestión de tiempo, al Motagua le faltaba certeza y puntería, sin embargo, cuando más complicado parecía, tuvo que ser el recién ingresado, John Kleber Oliveira el que le devolviera al 81′, el invicto y el liderato, con un certero gol que decretó el definitivo 1-1, en un emotivo partido que al final hizo justicia, por lo mostrado por ambos equipos. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MOTAGUA: (1) Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Marcelo Santos, Óscar Discua, Denis Meléndez (Alejandro Reyes 46’), Rodrigo Gómez (Jorge Serrano 73’), Jeffryn Macías (Kleber Oliveira 63’), Romario Da Silva (Carlos Mejía 87’), Rodrigo de Olivera.

Técnico: Javier López

Goles: Kleber Oliveira (81′)

Amonestados: Denis Meléndez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: “Chelato Uclés”

REAL ESPAÑA (1) – Luis López, Franklin Flores, Daniel Aparicio, Devron García, Carlos Mejía (Edson Palacios 73’), Anfronit Tatum (Christopher Pike

90+4’), Mike Arana (Juan Capeluto 46’), Jhow Benavídez, Darixon Vuelto (Edson Arzú 73’), Eddie Hernández, Ángel Sayago (Dixon Ramírez 87’)

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Eddie Hernández (33′)

Amonestados: Franklin Flores, Mike Arana, Carlos Mejía, Luis López

Expulsados: No hubo

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