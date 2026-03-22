Marathón aumenta crisis del Victoria

Con un doblete de Rubilio Castillo, Marathón ganó 2-0 y agravó la crisis del equipo Victoria, en partido celebrado en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Los verdes sumaron cinco juegos sin perder y llegaron a 21 puntos que lo tiene con aspiraciones de cerrar entre los primeros de las vueltas regulares, de paso dieron un golpe más a los ceibeños, que suman cinco derrotas seguidas y podrían ser superados en la tabla general y mandado a zona de descenso por el CD Choloma.

Fue un primer tiempo muy movido, donde los locales fueron amplios dominadores y el meta de los ceibeño Esaú Flores fue la gran figura del encuentro.

El meta “jaibo” tuvo tres grandes intervenciones para que su equipo se fuera al descanso sin goles en contra. Primero tapó un disparo de Isaac Castillo, luego le ganó un mano a mano a Alexy Vega, y seguidamente contuvo un remate frontal de Vega.

Victoria también llegó, y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza de Carlos Bernárdez, que contuvo Jonathan Rougier.

El equipo ceibeño se fue al descanso con un jugador menos por la expulsión de Juan Carlos García por violenta falta a José Aguilera.

En el complemento los verdes aprovecharon la diferencia numérica para jugar en campo rival, y llegar con más claridad.

Rubilio Castillo abrió el marcador al cerrar un centro de Samuel Elvir a los 49. El artillero catracho amplió el marcador e hizo su segundo de la tarde mediante lanzamiento de penal a los 82′.

Alineaciones

Marathón (2): Jonathan Rougier, Kenny Bodden, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo (César Gaido 84’), Damín Ramírez (Rubilio Castillo 45’), José Aguilera, Samuel Elvir, Jaylor Fernández (Tomás Sorto 75’), Nicolás Messiniti (Carlos Pérez 65’) y Alexy Vega (Odín Ramos 65’).

Goles: R. Castillo (49’ y 82’)

Amonestados: K. Bodden (60’)

Expulsados:

Victoria (0): Esau Flores, Óscar Loreto, Elvin Casildo (AVner Castilo 80’), Allan Banegas (Dester Monico 80’), Carlos Matute, Kesdy Sevilla, Marcelo Espinal, Samuel Card (Geovanny Bueso 85’), Juan García, Luis Hernández (Yaudel Lahera 45’) y Carlos Bernárdez (José Sánchez 80’).

Goles:

Amonestados: E. Casildo (62’), G. Bueso (90’)

Expulsados: J. García (45’+2’)

Árbitro: Raúl Castro

Estadio: Yankel Rosenthal

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