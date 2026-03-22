Olimpia humilla al Juticalpa FC

Olimpia con un fútbol, vertical, vistoso y contundente, humilló al Juticalpa FC al golearlo 6-1 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de la ciudad de Juticalpa.

Los “leones” con el abultado gane se mantienen en el tercer lugar del campeonato con 22 puntos y están a 4 de los punteros Motagua y Real España, dejan do al Juticalpa últimos en la tabla con apenas 10 unidades.

Los blancos que jugaron de rojo, en apenas dos minutos se pusieron a ganar con dos tempraneras anotaciones.

Michaell Chirinos mediante lanzamiento penal abrió el marcador a los 10 minutos, y a los 12’ amplió el marcador Elison Rivas por medio de tiro libre.

Los locales tuvieron un chispazo y descontar rápidamente con un penal a los 14 minutos que ejecutó de forma efectiva Josué Villafranca.

El equipo capitalino dio un recital con el balón y tuvo para irse al descanso con una cómoda ventaja de no ser por las buenas intervenciones del portero Denovan Torres.

El meta con angelicales voladas ahogó el grito de gol de José Mario Pinto, Jorge Álvarez, David Flores y Raúl García.

En el segundo tiempo los “leones” salieron más finos en la definición. y rápidamente liquidaron las acciones.

José Mario Pinto de volea dentro del área puso el 3-1 a los 54. Luego chirinos en gran jugada donde dejó sentado al portero Torres y puso el 4-1 de la noche.

El festín albo siguió con un golazo de Edwin Rodríguez quien con toque colocado puso el 5-1 y el lapidario 6-1 lo hizo de cabeza Josman Figueroa.

Alineaciones:

Juticalpa FC (1): Denovan Torres, Junior García, Josué Villafranca (Aldo Fajardo 62’), Cristian Altamirano (Luis Hurtado 62’), Yervis Gutiérrez (Héctor Castellanos 45’), Roger González (Marcelo Canales 62’), Fabricio Silva, David Mendoza, Wisdom Guayé, Diego Ledesma y Yair Medrano (Junior Lacayo 45’).

Goles: J. Villafranca (14’)

Amonestados: D. Mendoza (70’)

Expulsados:

Olimpia (6): Onán Rodríguez, Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Elison Rivas, Raúl García, Jorge Álvarez (Anthony Ortiz 72’), Edwin Rodríguez, José Mario Pinto (Josman Figueroa 78’), Michaell Chirinos (Maynor Arzú 78’) y David Flores (Jerry Bengtson 78’).

Goles: M. Chirinos (10′ y 60’), E. Rivas (12’), J. Pinto (54′), E. Rodríguez (75′) y J. Figueroa (90+3′)

Amonestados: C. Bennett (17’), E. Rivas (42’)

Expulsados:

Árbitro: Armando Castro

Estadio: JRBV

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