Araujo da triunfo al Barcelona sobre el Rayo

Un gol del uruguayo Ronald Araujo a la salida de un córner en el minuto 23 dio este domingo los tres puntos a un Barcelona que fue de más a menos y sobrevivió al empuje final del Rayo Vallecano (1-0) en el Spotify Camp Nou.

El charrúa rompió las tablas en su regreso a la titularidad en un partido de Liga desde que se apartó de la dinámica del cuadro azulgrana por problemas de salud mental y el Barcelona pudo ampliar la ventaja en una primera parte en la que tuvo muchas ocasiones.

Al no cerrar el partido, el Rayo Vallecano rondó el empate en los últimos minutos y obligó a Joan Garcia a salvar los muebles de un líder que aumenta a siete puntos su ventaja al frente de la tabla, a la espera de lo que suceda en el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Alineaciones confirmadas:

Barcelona: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathe Cis, Chavarría; Gumbau, Valentín, Isi; Fran Pérez, Carlos Martín y Pedro Díaz.

Noticias Patrocinadas