Cruz Azul alarga su racha invicta en el regreso de Kevin Mier

En la reaparición de su portero, el colombiano Kevin Mier, el Cruz Azul rescató el empate 1-1 ante el Mazatlán este viernes, en la duodécima jornada del torneo Clausura 2026 mexicano que se puso en marcha con una goleada del Necaxa por 3-0 sobre el Tijuana.

El estadio El Encanto, en Mazatlán, fue el escenario para el regreso de Mier al arco celeste tras superar la fractura de tibia en la pierna derecha que sufrió en noviembre.

Con el empate, la Máquina del Cruz Azul conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón llegó a 27 puntos y alcanzó al líder Guadalajara.

A pesar de la igualdad en puntos, Cruz Azul queda como segundo de la clasificación detrás de las Chivas dirigidas por el también argentino Gabriel Milito, que tienen mejor diferencia de goles: +13 contra +11.

Por su lado, los Cañoneros del Mazatlán sufrieron su octava derrota del torneo y quedaron con 11 unidades en la decimoquinta posición.

El extremo chileno Josué Ovalle puso en ventaja 1-0 al Mazatlán con un remate de cabeza en el área chica al minuto 48.

El delantero uruguayo Gabriel Fernández igualó 1-1 por el Cruz Azul al 87 con un disparo de zurda desde los linderos del área.

De esta manera, la Máquina alargó a 15 su racha de partidos sin perder: 11 en la liga mexicana, más cuatro en la Copa de Campeones de la Concacaf.

– Varini dio lección a Abreu –

Antes, en duelo de equipos dirigidos por entrenadores uruguayos, el Necaxa de Martín Varini goleó 3-0 al Tijuana de Sebastián Abreu.

Los Rayos de Varini llegaron a este partido en el estadio Victoria, en Aguascalientes, con cinco partidos seguidos sin ganar (cuatro derrotas y un empate).

«Este torneo ha sido de mucho aprendizaje para mí como entrenador, una experiencia brutal porque nunca había tenido tantas derrotas seguidas», dijo Varini.

«Hoy ha sido un partido espectacular, contra Tijuana, un rival que viene de jugar una liguilla y al que no es fácil hacerle tres goles», añadió el entrenador del Necaxa.

Al romper la mala racha con su cuarto triunfo del torneo, Necaxa llegó a 13 puntos y subió al décimo lugar.

Los Xoloitzcuintles del Loco Abreu se quedaron con 12 unidades y bajaron al undécimo peldaño, luego de sufrir su cuarta derrota.

Por su lado, tras el tropiezo, Abreu recordó que la jornada anterior venían «de siete partidos sin ganar» y de visitante hicieron «tres goles al León; el futbol mexicano tiene estas particularidades».

«Ahora nos toca analizar que nos faltó, es un tema para trabajarlo estos quince días que tenemos antes de enfrentar al próximo rival. El margen de error nuestro ya es mínimo, pero matemáticamente hay chances (de clasificar)», agregó.

La victoria necaxista tomó forma con goles argentinos: dos firmados por Javier Ruiz (35′ y 56′) y uno de Tomás Badaloni (75′).

Javier Ruiz, de 21 años, quien llegó al balompié mexicano para este Clausura 2026 procedente del Barracas Central argentino, se confirmó como el mejor goleador del Necaxa en el torneo con cuatro goles. Badaloni es el segundo con tres. (AFP)

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