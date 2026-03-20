Duelo sin margen de error en Choluteca
La jornada 13 del Torneo Apertura 2025-2026, da por concluida este viernes a las 6:00 pm en el estadio Emilio Williams, con dos equipos que no admiten margen de error, Lobos UPNFM, intentando mantenerse en puesto de repechaje, ante el CD Choloma, urgido de tres puntos para comenzar a evadir el fatídico descenso.
La «manada» mantiene una lucha por el sexto puesto y buscará acortar la distancia con los equipos que lo superan en la tabla y hoy es una oportunidad de sumar con la localía a su favor, sin embargo el pulso es complicado puesto que recibe a un Choloma, en la última posición con 19 puntos en la tabla del descenso, por lo que es vital sumar para acortar la distancia de 5 unidades con el Victoria, el otro candidato para abandonar la liga de privilegio. (CR)
DATO HISTÓRICO
El juego más reciente entre ambos, data del pasado jueves 29 de enero cuando en duelo por la segunda jornada, ambos dividieron puntos al igualar 1-1.
LOBOS UPNFM VRS. CD CHOLOMA
Viernes 20 de marzo 2026
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Estadio Emilio Williams
Transmite: TVC
Árbitro: Nelson Salgado