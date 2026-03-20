Partido finalizado: Lobos UPNFM (1) – (2) CD Choloma

En un compromiso con final dramático, el CD Choloma FC, volvió a la vida con un triunfo con sabor a salvación, al derrotar 2-1 a los Lobos de la UPNFM, en un emotivo pulso celebrado ayer en Choluteca que dio por finalizada la jornada 13 del Torneo Apertura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Después de dos derrotas consecutivas que los mantenían al borde del abismo en su lucha por meterse en zona de clasificación, los Lobos de la UPNFM regresaban a casa en busca de tres puntos vitales para mantener su sexta plaza, el inconveniente era que enfrentaban a un CD Choloma urgido de una victoria por comenzar a abandonar la zona de descenso.

Así las cosas y tras un inicio de dominio compartido, fue el equipo “maquilero” que pegó primero con sorprendente zapatazo por intermedio de

Yethson Chávez que los puso a ganar 1-0 a los 20 minutos.

Hay que reconocer que con el marcador en contra los dirigidos de Salomón Nazar, adelantaron líneas y se fueron con todo en busca de la igualada, hasta el 40’, Choloma tenía el control del partido, sin embargo, cumplidos los 45 reglamentarios, tuvo que ser Cristian Gutiérrez, quien devolviera la alegría a la “manada” al anotar el 1-1 con el que se fueron al descanso.

De vuelta a las acciones ambos equipos se enfrascaron en una “encarnizada” lucha con la misión de retirarse con los tres puntos, el lobo fortaleció su ofensiva con el ingreso de Carlos Róchez y ya tenia muchas aproximaciones en el marco de Mariano Pineda.

Después y hasta el final el duelo resultó parejo, aunque Choloma ante su necesidad, esperó el último minuto para sacar oxígeno puro de Choluteca al decretar el 2-1, con agónica anotación de Leider Anaya al 88’. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

LOBOS UPNFM (1) – Alex Guity, Luis López, Geremy Rodas (Cristhoper Ardon 73’), Elmer Guity, Eliú López (Marco Morales 70’), Jonathan Banzzety, Jonathan Núñez, Elías Banegas (Carlos Róchez 46’), Cristian Gutiérrez, Roberto Moreira (Enrique Vásquez 84’), Kilmar Peña.

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Cristian Gutiérrez (45+1’)

Amonestados: Eliú López, Kilmar Peña, Carlos Róchez, Jonathan Núñez

Expulsados: No hubo

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Emilio Williams

CD CHOLOMA (2) – Mariano Pineda, Jonathan Córdova, Jordi Franco (Leider Anaya 70’), Daniel Rocha, Enrique Borja (Jeffry Ramos 90+3’), Yethson Chávez, Cristhian Canales, Jhoan Quejada, Eiver Flores, Hermes Castillo (Carlos Fernández 70’), Jainer Bermúdez (Julio Bernardez 90’)

Técnico: Carlos Padilla

Goles: Yethson Chávez (20’), Leider Anaya (88′)

Amonestados: Jhoan Quejada, Hermes Castillo

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas