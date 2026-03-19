Motagua a mantener su invicto

El único invicto de la Liga, el Fútbol Club Motagua, visita el estadio Excélsior de Puerto Cortés en un partido que promete intensas emociones, en un calor incesante, donde el local Platense busca los tres puntos para meterse en zona de clasificación a la liguilla

PLATENSE VRS MOTAGUA

Platense que ha mejorado en los últimos partidos en resultados y rendimiento, buscará hacer daño a un Motagua invicto y sólido, tanto en defensa como en ataque.

Se prevé que Motagua mantenga su línea de ataque y un sólido esquema ofensivo para seguir liderando el fútbol hondureño y aumentar a 13 partidos sin perder, una de las rachas más largas del club en la historia de la Liga.

El rival no es nada sencillo, los «escualos» suelen ser muy fuertes en el Excélsior, aunque ha jugado poco juegos en este Torneo de Clausura por falta de alumbrado.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Excélsior, 9 de octubre 2021, Motagua venció 3-2 a Platense con goles de Gonzalo Klusener,Iván López, Kevin López (p), mientras los goles locales los hicieron Yerson Gutiérrez (p) y Héctor Aranda. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

PLATENSE VRS MOTAGUA

Jueves 19 de marzo del 2026

Estadio: Excélsior, Puerto Cortés, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Kevin Ulloa

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