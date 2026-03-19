Motagua recupera el liderato

PUERTO CORTÉS. Motagua regresa al liderato y reafirma un invicto de 13 partidos en los torneos de la Liga Nacional al vencer en casa al Platense en el estadio Excélsior.

El héroe y villano fue el brasileño Jhon Kleber de Oliveira, quien anotó un bonito gol (69), pero además erró un penal que pudo sentenciar el juego y no dejarlo apretado, como se definió.

EL JUEGO:

En un partido apretado y sufrido, el Motagua regresó al liderato ante un Platense que la luchó hasta el final, pero la definición no estuvo de su lado.

Platense, especialmente en el primer tiempo, tuvo claras ocasiones de gol, pero Marlon Licona, quien suplió a Luis Ortiz, suspendido por amarillas, hizo su trabajo evitando algunas embestidas de los porteros que llegaron al partido con una furia y dientes pareados para ganar.

Motagua bien plantado atrás, cerraba espacios y los pocos que quedaban el veterano Licona los solventó.

En ataque, los “azules” en el primer intento lo intentaron sobre todo con el panameño Jorge Serrano y el uruguayo Rodrigo de Olivera.

En el segundo tiempo, Motagua con los mismos equilibrios equilibró el encuentro, con mayor toque de balón, pero menos exigente que un Platense que jugó a mil revoluciones.

La llegada del brasileño Jhon Kleber de Oliveira le dio ese toque que no tuvo el uruguayo Olivera, ya que en su primera jugada la definió como un contundente pase de Serrano y en forma suave y sutil la mandó a guardar al fondo de la red.

El impacto fue tal que el brasileño le hizo un penal tres minutos después, pero lamentablemente lo erró, estrellándolo en el vertical.

Ese fallo del brasileño provocó una reacción normal de los “escualos” que se lanzaron a buscar el gol, pero no tuvieron tranquilidad y agrandaron la tarde de Licona y una zaga “azul” bien escalonada que defendió el cero, el triunfo y el liderato invicto que mantiene el Motagua del empate de Javier López López. (GG)

FICHA TÉCNICA:

PLATENSE (0): Merlin Bonilla, Samuel Pozantes, Brandon Santos, Rubén García, Ofir Padilla, Eduardo Urbina (Yoel Castillo) (70), Manuel Salinas, Carlos Castellanos (Rembrandt Flores) (46), Edwin Solano (Daniel Carter) (80), Alexander Aguilar (Jefferson Castillo) (61) y Georgie Welcome (Erick Puerto) (46).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Brandon Santos, Ofir Padilla y Edwin Solano

EXPULSADOS: Ninguno

MOTAGUA (1): Marlon Licona, Luis Santamaría, Marcelo Santos, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo, Carlos Palma (Óscar Padilla) (46), José Alejandro Reyes (Luis Vega) (82), Rodrigo Gómez (Denis Meléndez) (46), Carlos Mejía (Romario DA Silva) (46), Jorge Serrano, Rodrigo de Olivera (Kleber de Oliveira) (66).

GOLES: John Kleber (69)

AMONESTADOS: Carlos Palma

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Kevin Ulloa

ESTADIO: Excélsior, Puerto Cortés

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