Un Barça imparable busca los cuartos

El Barcelona, líder de LaLiga e imparable en su estadio desde que regresó a finales de noviembre, lo tiene todo a su favor para superar la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle (1-1 en la ida), que también está en un buen momento tras su victoria liguera en Stamford Bridge (0-1).

Estadísticamente todo es favorable al equipo de Hansi Flick, también por sensaciones, a pesar del mal partido protagonizado por los azulgrana en la ida, en un encuentro en el que jugó pocos días después del 3-0 ante el Atlético de Madrid y tuvo que convivir con la resaca emocional de la eliminación copera, pero sobre todo con el cansancio de jugadores determinantes como Pedri.

Así, en el peor escenario y con un 1-0, una gran acción de Dani Olmo culminó en penalti y en un tanto anotado por Lamine Yamal, un magnífico resultado visto lo ocurrido en St. James’ Park.

Llega el Barça al choque con otra disposición. Flick pudo manejar el ‘excel’ con las rotaciones ante el Sevilla sin que el rendimiento del equipo se resintiera (5-2).

La racha del Barça en casa es inmaculada. Desde que volvió a nuevo Spotify Camp Nou, los de Flick encadenan 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions (Eintracht y Copenhague) y uno en Copa, con 39 goles a favor (3,25 por partido) y 7 en contra.

JUEGOS DE HOY:

Barcelona – Newcastle

Bayern Munich – Atalanta

Liverpool – Galatasaray

Tottenham – Atlético Madrid

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