Marathón se destapa en el Rubén Guifarro

CATACAMAS. A pesar de realizar un buen partido durante 60 minutos en el estadio Rubén Guifarro, Juticalpa cayó catastróficamente 4-0 ante un Marathón que cerró bien el juego.

Los goles “verdolagas” los hicieron Rubilio Castillo (61, p), Damín Ramírez (70), Nicolás Messiniti (84) y Odin Ramos (88).

EL JUEGO:

Fue un partido atípico y parejo hasta que el árbitro Melvin Daniel Matamoros sancionara un penal a los 60 minutos en el área de Juticalpa, que transformó en gol Román Rubilio Castillo.

Tal como dijo el portero Enrique Facussé, el equipo se derrumbó con el 1-0 y luego, en un balón suelto, Damín Ramírez de bolea mandó a guardar el balón cruzando la estirada de Facussé.

Los “canacheros” quisieron reaccionaron e inquietaron al argentino Jonathan Rougier, pero no pudieron anotar y más bien les cayó el tercero en un gran pase de Ramírez que liquidó el goleador argentino Nicolás Messiniti.

Ya en el cierre del juego, vino el cuarto, pase de Samuel Elvir que definió bien Ramos para concretar ese 4-0 merecido que los mete en los primeros lugares de la tabla, mientras Juticalpa se complica en sus aspiraciones de liguilla. (GG)

FICHA TÉCNICA:

JUTICALPA (0): Enrique Facussé, Junior García, Teófilo Casildo, Fabricio Silva, Wysdom Quayé, Marcelo Canales (Cristian Altamirano) (63), Yervis Gutiérrez (Lian Rappoport) (88), Roger González, Junior Lacayo (Jair Medrano) (63), Héctor Castellanos (José Villafranca (72) y Diego Ledesma (Aldo Fajardo) (72).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Teófilo Casildo, Fabricio Silva y Cristian Altamirano

EXPULSADOS: Ninguno

MARATHÓN (4): Jonathan Rougier, José Aguilera, Kenny Bodden, Javier Rivera, Samuel Elvir, Francisco Martínez, Damín Ramírez (Tomás Sorto) (81), Carlos Pérez (Cristian Sacaza) (72), Jaylor Fernández (César Gaido) (87), Isaac Castillo (Odin Ramos) (78) y Rubilio Castillo (Nicolás Messiniti) (72).

GOLES: Rubilio Castillo (61) (p), Damín Ramírez (70), Nicolás Messiniti (84) y Odín Ramos (88)

AMONESTADOS: Pablo Lavallén, Kenny Bodden, Carlos Pérez.,

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Melvin Daniel Matamoros

ESTADIO: Rubén Guifarro.

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