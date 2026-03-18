Olimpia frenado

El puntero Olimpia no pudo seguir su paso triunfal en el torneo Clausura de Reservas, al empatar de visita 0-0 ante Platense, en partido de la jornada 11.

Las acciones fueron en la cancha Platense de Omoa, y pese a la paridad los albos siguen primeros con 24 puntos.

El club que aprovechó el empate de los punteros fue el Marathón, que venció 2-1 al Choloma ene l estadio Rubén Deras.

Con el gane los verdes llegaron a 20 puntos y comparten el segundo lugar con Platense.

En el mejor juego de la jornada, Motagua y Lobos empataron 4-4 en partido realizado en el Complejo La vega de Comayagüela.

Mientras que en La Paz, los “potros” del Olancho FC ganaron 2-1 al Génesis FC, con goles de Roger Reyes y Aaron Cabrera.

En San Pedro Sula el campeón Victoria, volvió al triunfo al vencer 1-0 al Real España, en duelo efectuado en la sede de los aurinegros.

Con 11 fechas efectuadas Olimpia es primero del torneo con 24 puntos, le siguen Platense (20), Marathón (20), Motagua (17), Lobos (15), Génesis (14), Olancho (13), Real España (12), Victoria (9), Choloma (4) y Juticalpa (4).

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