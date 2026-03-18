Olimpia ahora quiere la cima

La jornada 13 del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional, se pone en marcha este miércoles con tres interesantes duelos, donde Olimpia intentará acercarse a la cima recibiendo al Olancho FC a partir de las 5:15 pm en el estadio Carlos Miranda, Juticalpa FC recibe en el Rubén Guifarro al Marathón a las 3:00 pm y Real España hará de local a las 7:30 pm en el estadio Morazán enfrentando al Génesis FC.

La fecha concluye el jueves con los duelos Platense ante Motagua y Lobos UPNFM ante CD Choloma.

JUTICALPA FC VRS MARATHÓN

Motivado por su último triunfo ante la UPNFM, el Marathón intentará recuperar terreno perdido en el presente torneo y por ahí soñar con el tercer lugar, este día cuando visite a un Juticalpa FC, en la décima posición y con la urgencia de una victoria, luego de sumar cinco derrotas en el presente certamen.

DATO HISTÓRICO

En el último duelo entre ambos se remonta al pasado miércoles 28 de enero, donde Marathón se adjudicó una victoria de 3-0.

OLIMPIA VRS. OLANCHO FC

Luego de dos victorias consecutivas que lo catapultaron al tercer puesto, el Olimpia, ahora ve como objetivo darle alcance a los lideres del torneo, Motagua y Real España, en esta ocasión recibiendo en Comayagua, al Olancho FC, club que viene de romper el invicto a uno de los lideres del campeonato.

DATO HISTÓRICO

En juego de la segunda jornada ambos equipos se repartieron un punto al igualar 1-1 en compromiso celebrado en el estadio Juan Ramón Brevé .

REAL ESPAÑA VRS. GÉNESIS FC

Golpeado por la anterior derrota ante Olancho FC, que le provocó también la pérdida de su invicto, el Real España intentará recomponerse y seguir su lucha por el primer puesto, enfrentando a un inofensivo CD Choloma , hundido en el último puesto y que ahora tiene como prioridad quitarse la etiqueta de candidato al fatídico descenso.

DATO HISTÓRICO

El pulso más reciente entre ambos se registró el pasado 28 denero, donde Real España se adjudicó una victoria 2-1.

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

JUTICALPA FC VRS MARATHÓN

Miércoles 18 de marzo 2026

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Rubén Guifarro

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

OLIMPIA VRS. OLANCHO FC

Miércoles 18 de marzo 2026

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Carlos Miranda

Transmite: TVC

Árbitro: David Cruz

REAL ESPAÑA VRS. GÉNESIS FC

Miércoles 18 de marzo 2026

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Francisco Morazán

Transmite: TVC

Árbitro: José Valladares

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