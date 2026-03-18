Partido finalizado: Real España (2)- (1) Génesis FC

Con drama innecesario en el último minuto, pero sin mucho sufrimiento, el Real España, no solamente se recuperó de su última caída, sino que también se adueñó del primer lugar de la tabla de colocaciones, al doblegar 2-1 ayer al Génesis FC, en duelo por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Jeaustin Campos y sus dirigidos, aterrizaban conscientes que, de ganar el partido ante el modesto Génesis FC, se colgaban del liderato como solitarios punteros, a la espera de lo que resulte este jueves en el duelo de Motagua ante Platense, la obligación era sumar tres puntos ante un rival noveno en la tabla y que venía de caer en su última presentación.

Así las cosas y con estos ingredientes, el cuadro aurinegro no encontró muchos problemas para adueñarse de la redonda, pero hasta los 20’, era el “canino” que mostraba sus “dientes” y en un par de ocasiones evidenciaba las debilidades en defensa de su rival norteño.

Sin embargo, fue únicamente un espejismo, porque ya al 27’, Ángel Sayago le daba la ventaja y la tranquilidad a la “maquina” al ponerlos a ganar 1-0.

Intentó reaccionar la visita, pero tímidamente, la única ocasión antes de finalizar la primera mitad se produjo en el minuto 40, cuando el meta Luis López paró un remate de corta distancia de Àngel Tejeda.

Tras las duchas, los dirigidos de Jeaustin Campos, saltaron decididos a finalizar el “pleito” y así lo confirmó una vez más Ángel Sayago al 52’, con un doblete que hasta ese momento bastaba para devolver la punta del certamen al equipo sampedrano.

Al final una reacción del Génesis y un error garrafal del meta Roberto López, provocó el descuento 2-1 con un gol al 44’ de Ángel Palomo, pero esto no bastó para Real España, sumara 25 puntos que lo dejan como líder y fuerte candidato en la lucha por el título liguero. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

REAL ESPAÑA (2) – Luis López (Roberto López 46’), Franklin Flores, Devron García, Gonzalo Ritacco (Roberto Osorto 72’), Jhow Benavidez (Anfronit Tatum 87’), Jack Baptiste, Darixon Vuelto (Edson Arzú 84’), Daniel Aparicio, Carlos Mejía, Ángel Sayago (Eddie Hernández 84’), Mike Arana

Técnico: Jeaustin Campos

Goles: Ángel Sayago (27′ y 52′)

Amonestados: Daniel Aparicio, Ángel Sayago, Jack Baptiste, Anfronit Tatum

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Francisco Morazán

GÉNESIS FC (1) – Ronaldo Balanta, Ángel Sánchez, Àngel Tejeda (Ángel Palomo 84’), Edwin Maldonado, Roger Sanders, Brayan Félix (Denilson Núñez 57’), Jonathan Paz, Juan Riascos (Jeffry Miranda 57’), Gabriel Araujo, Daniel Meléndez (Jordan Valencia 73’), Kevin Pérez

Técnico: Fernando Mira

Goles: Ángel Palomo (44′)

Amonestados: Gabriel Araujo, Ángel Sánchez

Expulsados: No hubo

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