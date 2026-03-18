Olimpia frenado por «potros»

Olimpia vio frenado su ascenso deportivo y en la clasificación, al empatar sin goles con el Olancho FC, en partido realizado en el estadio Carlos Miranda de la ciudad de Comayagua.

El cambio de localidad y estadio no dio resultado en la parte deportiva, si en lo económica para los albos, que carecieron de ideas y creación para poder superar a los “potros”, que por tramos del encuentro fueron mejores.

El empate con sabor a derrota, mantiene a los bicampeones en el tercer lugar y a los de Olancho quintos en la tabla.

El primer tiempo fue parejo y muy entretenido, ambos equipos tuvieron ocasiones claras para abrir el marcador.

Kevin López de cabeza estuvo cerca de anotar para “Potros” al minuto 7, en la siguiente jugada Olimpia respondió con un cabezazo de Jerry Bengtson que salvó el portero Gerson Argueta.

“Potros” volvieron a poner en aprietos a la zaga blanca con un remate el panameño Jorlián Sánchez, pero en la línea de gol salvó Jorge Álvarez.

El uruguayo Santiago Ramírez, probó de larga distancia y estuvo cerca de celebrar, de no ser por la esturada de Argueta.

En el complemento las emociones bajaron, el juego se centró más en una lucha en el medio campo, dos equipos más conservadores.

A los 67 minutos los olimpistas reclamaron fuerte al central David Cruz una mano dentro del área del defensa Carlos Argueta, pero el colegiado miró involuntaria la falta.

Olimpia terminó los últimos minutos con un jugador menos por la expulsión de Jorge Benguché, diferencia que no aprovechó el Olancho para anotar.

Alineaciones:

Olimpia (0): Edrick Menjívar, Kevin Güity (Félix García 67’), Clinton Bennett, Emanuel Hernández (Michaell Chirinos 67’), Carlos Sánchez, Agustín Mulet (Jamir Maldonado 75’), Jorge Álvarez (José Pinto 75’), Edwin Rodríguez, Santiago Ramírez, Jorge Benguché y Jerry Bengtson (David Flores 67’).

Goles:

Amonestados: C. Sánchez (41’), K. Güity (61’), S. Ramírez (64’), E. Menjívar (88’)

Expulsados: J. Benguché (88’)

Olancho FC (0): Gerson Argueta, Carlos Argueta, Deyron Martínez (Geovanni Martínez 90’), Nelson Múñoz, Geisson Perea, Diego Rodríguez, Gabriel Leiva (Marlon Ramírez 60’), Henry Gómez, Yeison Mejía (Cristian Cálix 60’), Kevin López (Darlin Murillo 77’) y Jorlián Sánchez (Clayvin Zúniga 60’).

Goles:

Amonestados: G. Perea (46’), D. Martínez (88’)

Expulsados:

Árbitro: David Cruz

Estadio: Carlos Miranda

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