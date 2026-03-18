Barça se da un festín para sellar el pase a cuartos de final

El Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.

Tras un primer tiempo igualado que terminó 3-2 con goles de los azulgranas Raphael Dias ‘Raphinha’, Marc Bernal y Lamine Yamal, de penalti, y un doblete de Anthony Elanga, el conjunto local se dio un festín en el segundo con los tantos de Fermín López, Robert Lewandowski, en dos ocasiones, y Raphinha. EFE

Alineaciones:

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Gordon y Barnes. EFE

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