Olimpia con bajas ante el Génesis

La jornada 12 o primera de la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Nacional concluye hoy con dos juegos, en la ciudad de La Paz el Génesis FC recibe al bicampeón Olimpia, mientras que en La Ceiba el Victoria se mide al Platense.

GÉNESIS – OLIMPIA

Los albos que tuvieron una intermitente primera vuelta al cerrar terceros en la tabla, producto de 4 ganes, tres empates e igual número de derrotas, buscan comenzar con pie derecho la segunda parte del certamen, y de paso ir recortando distancia de los punteros Motagua y Real España.

Para el compromiso el técnico uruguayo de los “leones” no contará con dos de sus piezas estelares, el delantero Yustin Arboleda sancionado por la Comisión de Disciplina con tres juegos (cumplirá su segundo) y el volante José Mario Pinto lesionado ante Platense.

El choque en el estadio Roberto Suazo Córdoba, trae recuerdos amargos a los capitalinos, ya que en su pasada visita fueron humillados 6-2.

Por el lado de los paceños, la misión de los pupilos del portugués Fernando Mira es sumar y seguir buscando meterse a la liguilla final, de paso alejarse de la zona del descenso donde está a 10 puntos del CD Choloma.

El encuentro según confirmó la Liga Nacional tuvo un cambio en su horario, ahora iniciará a las 3:30 de la tarde.

DATO HISTÓRICO

En el último juego en La Paz celebrado el 9 de noviembre del 2025, Génesis humilló 6-2 a Olimpia con goles de Ángel palomo, Jonathan Paz, David Núñez, Carlos Arzú y doblete de Ángel Tejeda, descontaron para los albos Emanuel Hernández y Kevin Güity.

GÉNESIS – OLIMPIA

Fecha: 15 de marzo del 2026

Hora: 3:30 pm

Estadio: Roberto Suazo Córdoba,

Árbitro: Jefferson Escobar

Trasmite: TVC

DUELO DE URGIDOS

La jornada concluirá en el estadio Ceibeño con el enfrentamiento entre Victoria y Platense, dos equipos que llegan urgidos del triunfo y por cortar su sequía de ganes.

Los “jaibos” dirigidos por el argentino Hernán “Medina” acumulan tres derrotas seguidas y ante su gente esperan volver a celebrar y puntear en la tabla.

Por su parte el “tiburón” bajo el mando del hondureño Raúl Cáceres tiene cuatro juegos sin ganar, con tres derrotas y un empate, racha que espera poner fin para salir de los últimos lugares.

DATO HISTÓRICO

El duelo más reciente entre ambos clubes en la Ceiba fue el pasado 2 de agosto, Platense ganó 4-0 con doblete de Erick Puerto y goles de Carlos Pérez y Georgie Welcome.

VICTORIA –PLATENSE

Fecha: 15 de marzo del 2026

Hora: 7:30 pm

Estadio: Ceibeño

Árbitro: Selvin Brown

Trasmite: TVC

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