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Estados Unidos derrota Dominicana y es finalista
Estados Unidos derrotó la noche del domingo 2×1 a República Dominicana en Miami y avanzó por tercera ocasión seguida a la final del Clásico Mundial de béisbol.
El Team USA, principal favorito tras la eliminación del último campeón, Japón, enfrentará por el título al ganador de la semifinal del lunes entre Venezuela e Italia. (AFP)
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