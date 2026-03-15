El Barça por otro golpe de autoridad en LaLiga

El Barcelona, líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, recibe este domingo al Sevilla (09:15 am hora hondureña) con el objetivo de mantener su racha de victorias en el Spotify Camp Nou, pero con un ojo puesto en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle.

Desde que regresaron a su estadio -aún en obras-, los azulgranas han ganado los once partidos que han disputado entre Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey.

Un escenario en el que lleva un balance de 34 goles a favor y sólo 5 en contra y donde mañana contará con una ayuda extra: la ampliación del aforo de 45.000 a 62.000 espectadores y la incorporación de la Grada de Animación.

Además, será una jornada festiva para el barcelonismo, llamado a las urnas durante todo el domingo para elegir a su nuevo presidente.

La fiesta la intentará aguar el Sevilla, un rival incómodo, que ya goleó a los azulgranas (4-1) en el Sánchez Pizjuán en el partido de la primera vuelta.

Además, la cita resulta de lo más inoportuna para un equipo que el miércoles recibe al Newcastle para certificar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el sufrido empate en el último suspiro en el duelo de ida.

Y es que el equipo de Hansi Flick ha encadenado varios partidos de una exigencia máxima, como el último duelo liguero en San Mamés, el extenuante intento de remontada copera ante el Atlético y el ejercicio de supervivencia que tuvo que hacer en St. James Park.

Jugadores como Raphinha, o Pedri, quienes recientemente han salido de lesión, no se encuentran a su mejor nivel, por lo que Flick podría dejar alguno de ellos inicialmente en el banquillo.

El caso también podría ser aplicado a Lamine Yamal, para dar entrada a Roony y Rashford por las bandas, y a Casadó en el centro del campo, pensado en el próximo compromiso europeo.

Están confirmadas las lesiones de De Jong, Koundé y Balde. Pese a ello, el Barça recuperará para el partido ante el Sevilla al defensa Eric García, ausente ante el Atlético por sanción y contra el Newcastle por una sobrecarga muscular, y al centrocampista Pablo Paéz Gavira ‘Gavi’, que este sábado ha recibido el alta después de casi seis meses por una lesión del menisco interno de su rodilla derecha.

Por su parte, el Sevilla llega en una situación complicada, a seis puntos de la zona de un descenso del que no puede separarse pese a llevar su mejor racha de la temporada con cinco jornadas sin perder, aunque con solo un triunfo y cuatro empates.

La cita es, en cualquier situación, de las más complicadas de la temporada y eso lo demuestra el dato de que el Sevilla lleva veintitrés años y medio sin ganar en casa del Barça en LaLiga.

El técnico argentino Matías Almeyda habló de ello en rueda de prensa y también recordó la goleada del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Pese a ello, Almeyda precisó que el Barcelona ha mejorado y que el partido no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta.

Es muy posible que, como en ese primer partido ante los azulgranas, el delantero chileno Alexis Sánchez sea titular en lo que será su vuelta, con 37 años, al Camp Nou, donde jugó tres temporadas (2011-2014) en su etapa como barcelonista.

El extremo suizo de ascendencia dominicana Rubén Vargas, por su parte, también podría tener algunos minutos tras dos meses lesionado.

Otros que estarán disponibles son el central César Azpilicueta, que no pudo acabar el partido de la pasada jornada ante el Rayo, el delantero francés Neal Maupay, recuperado de unas dolencias por las que fue baja ante el equipo madrileño, y el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, quien no jugó por acumulación de amonestaciones.

Almeyda, que cumplirá su cuatro partido de sanción de los siete con los que fue castigado tras su expulsión ante el Alavés -aunque el TAD lo ha dejado en seis-, tiene tres bajas por lesión, las del defensa Kike Salas, por una merma física, la del delantero Gerard Fernández ‘Peque’ y la del central brasileño Marcão Teixeira.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, Bernal; Roony, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

Sevilla: Odysseas; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Alexis Sánchez y Akor Adams.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano).

Estadio: Spotify Camp Nou.

Horario: 9:15. am (EFE)

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