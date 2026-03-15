Platense rompe sequía

Platense puso fin a su sequía de triunfos en el torneo Clausura de la Liga Nacional, y agravó la crisis del Victoria que acumula su cuarta derrota seguida, al vencerlo 3-1, en juego que cerró la fecha 12 celebrado en el estadio Ceibeño.

Los porteños escalaron de la décima a la séptima posición y se acercan a puestos para pelear por un cupo en la liguilla, mientras que los ceibeños quedan octavos y sin poder sumar en la tabla general donde son penúltimos.

El “tiburón” en el primer tiempo prácticamente liquidó las acciones al irse al descanso con un marcador de 3-1, en una gran noche de Edwin Solano que dio las tres asistencias de gol.

Solano primero habilitó por derecha a Sebastián Espinoza quien remató a placer para el 1-0 a los 9 minutos. Luego filtró un balón para que Carlos Castellanos cruzara a Michael Perellló para el 2-0 a los 25’.

Victoria descontó con un penal dudoso que ejecutó Carlos Bernárdez a los 36.

Antes del pitazo para el descanso Solano por la izquierda centró para que Daniel Carter en el centro del área fusilara al meta y pusiera el 3-1.

En el segundo tiempo Victoria tuvo un gran repunte, neutralizó a la visita y tuvo para remontar el marcador.

Carlos Bernárdez a los 50 con un misil fuera del área puso el 3-2.

El cubano Yaudel Lahera en dos ocasiones tuvo para empatar, primero lo hizo desviado y luego falló un mano a mano ante Merlin Bonilla, fallos que al final pesaron.

Los “jaibos” quedaron con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Ángel Barrios, lo que dio aires al club selacio que estaba sometido para llevarse los tres puntos.

Alineaciones:

Victoria (2): Michael Perelló, Marcelo Espinal, Oscar Barrios, Yaudel Lahera (Juan Carlos García 75’), Luis Hernández, Carlos Bernárdez, Samuel Card, Oscar Suazo (Ángel Barrios 45’), Josué Sánchez (Lemuel Sevilla 45’), Geovani Bueso (Carlos Matute 55’) y Avner Portillo (Kolton Kelly 80’).

Goles: C. Bernárdez (36′ y 50’)

Amonestados: C. Bernárdez (31’), C. Matute (90+4’)

Expulsados: A Barrios (81’)

Platense (3): Merlin Bonilla, Rubén García, Daniel Carter (Erick Puerto 45’), Eduardo Urbina (Angelo Morales 80’), Ofir Padilla, Brandon Santos, Manuel Salinas, Samuel Pozantes, Carlos Castellanos (Jeferson Castillo 65’), Sebastián Espinoza (Rembrandt Flores 65’) y Edwin Solani (Jaison Arriola).

Goles: S. Espinoza (9’), C. Castellanos (25’), D. Carter (45’+2’)

Amonestados: M. Bonilla (60), B. Santos (65’), E. Solano (67’)

Expulsados:

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Ceibeño

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