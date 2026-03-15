Olimpia sin problemas doblegó a Génesis en La Paz

LA PAZ. Olimpia, sin despeinarse mucho y con un planteamiento inteligente, no tuvo problemas para vencer a un inestable Génesis que no aprovechó la cancha y el clima, perdiendo merecidamente 2-0 en casa.

El juvenil David Flores abrió la cuenta a los 10 minutos y Jorge Benguché, quien ingresó de cambio, hizo el segundo al minuto 90 +2.

EL JUEGO:

Olimpia, sin meter toda la carne al asador y con varios jóvenes, planifica llevarse una victoria importante porque lo solidifica como tercero de la tabla.

A los 10 minutos ya estaban ganando en una viveza de Maynor Arzú que robó la pelota en una mala salida del Génesis para dar una gran asistencia al juvenil Flores que convirtió en gol, su tercero de la temporada.

Esa anotación fue un golpe duro para Génesis que intentó empatar, pero en forma desordenada, con constantes centros que tanto Menjívar como la zaga olímpista solventaron sin problemas.

El más activo fue el ex de Olimpia, el brasileño Gabriel Araújo, quien cobró tiros de esquina y faltas libres sin éxito en todo el partido, aunque dio algunos sustos a Menjívar.

En la complementaria, el manejo de Olimpia, fue igual, recuperar el balón y buscar el contragolpe para para aumentar la cuenta.

Ambos banquillos se movieron, pero al brasileño Fernando Mira no le funcionaron, más bien lo desmejoraron, porque cuando más se acercaron al empate hizo los movimientos y el equipo se vino abajo, lo que le ayudó a Eduardo Espinel para manejar el partido a su antojo, sin irse a fondo para sacar tres puntos importantes y valiosos.

Cuando se esperaba el final con un marcador cerrado, vino el segundo del “viejo león”, gran jugada de Josman Figueroa que concluyó con el tercer gol de la temporada de Benguché, sellando una victoria que los mantiene firmes en el tercer lugar del torneo, mientras Génesis sigue en zona de farolillo rojo. (GG)

FICHA TÉCNICA:

GÉNESIS (0): Rolando Balanta, Allans Vargas (Carlos Arzú) (82) Juan Mosquera, Gabriel Araujo, Juan Riascos, Edwin Maldonado, Rogers Sanders, Daniel Meléndez, Kevin Pérez (Brian Félix) (64), Ángel Palomo (Jefrey Miranda) (46) y Ángel Tejeda (William Moncada) (63).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Allan Vargas, Juan Mosquera y Jefrey Miranda

EXPULSADOS: Ninguno

OLIMPIA (2): Edrick Menjívar, Facundo Queiroz (Emanuel Hernández) (62), Elison Rivas, Clinton Bennett, Edwin Lobo, Félix García (Josman Figueroa) (86), José Raúl García, Maynor Arzú (Carlos Sánchez) (86), Anthony Ortiz (Agustín Mulet) (69), Michael Chirinos (Jorge Benguché) (69) y David Flores.

GOLES: David Flores (10) y Jorge Benguché (90 +2)

AMONESTADOS: Clinton Bennett y Edrick Menjívar.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Jefferson Escobar

ESTADIO: Roberto Suazo Córdova, La Paz.

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