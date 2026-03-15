Barcelona golea al Sevilla

El FC Barcelona, líder de LaLiga, goleó 5-2 al Sevilla con hat-trick del brasileño Raphinha, resultado que sirve de impulso a los blaugranas antes del duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra Newcastle.

Gracias a un triplete del atacante brasileño (9′ de penal, 21′ de penal, 51′) y a las dianas de Dani Olmo (38′) y del portugués João Cancelo (60′), el club catalán recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid, que goleó el sábado 4-1 al Elche.

Para el Sevilla brilló Oso, con un gol justo antes del descanso (45+3′, 3-1) y una asistencia en el tiempo añadido al suizo Djibril Sow (90+2′). El conjunto hispalense se mantiene en la mitad baja de la tabla con 31 puntos (14ª posición), a cinco del Elche, primer equipo que marca los puestos de descenso.

El miércoles los hombres de Hansi Flick recibirán al Newcastle en la vuelta de octavos de final de la Champions, tras el 1-1 de la ida en el norte de Inglaterra.

Más allá del resultado, la gran noticia para el Barça fue el regreso del centrocampista Gavi tras seis meses de lesión. El joven entró al terreno de juego en el minuto 82, reemplazando al capitán Raphinha.

El encuentro del domingo, correspondiente a la 28ª fecha de la liga española, se disputó además en medio de una jornada electoral para elegir al nuevo presidente del club catalán, con el actual mandatario Joan Laporta y su rival Victor Font como candidatos.

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