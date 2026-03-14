Se inicia la segunda vuelta

Es día de inicio de la segunda vuelta del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional, con tres partidos importantes ya sea por la liguilla o la permanencia.

La acción se inicia en el estadio Yankel Rosenthal con dos clubes aspirantes a la liguilla, Marathón y UPNFM, mientras en Juticalpa, Olancho FC quiere frenar y arrebatarle el invicto al Real España, y en Choloma, el CD Choloma necesita con urgencia ganar para salir del último lugar.

MARATHÓN VRS UPNFM

Como decía Pablo Lavallen, basta ya de malos resultados; necesitan ganar sí o sí en casa para meterse en el pelotón de los primeros lugares, pero Lobos no son tan accesibles; siempre los han complicado en cualquier cancha.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Yankel Rosenthal, 4 de diciembre del 2025, ganaron los locales 2-0 con goles de Damín Ramírez e Isaac Castillo

OLANCHO VRS REAL ESPAÑA

Es un juego complicado para Real ESpaña, Olancho tiene un plantel de lujo que seguramente le peleará los puntos hasta el final, con el riesgo de quitarles el invicto. La»realeza» debe llegar fortalecida en defensa, ya que cualquier error puede ser aprovechado por los olanchanos que quieren acercarse a la máquina y al Motagua.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en Jutiacalpa, 27 de septimebre, empataron 1-1. Gol local de Marlon Ramírez, mientras por la reaaleza el colombiano Yeison Moreno.



CD CHOLOMA VRS JUTICALPA FC

Es un juego clave, una final para el plantel cholomeño, son los juegos que no tienen excusas, deben ganar si o si ya que es tiempo de sumar tres puntos, no se vale solo ganar uno ni mucho menos perder en esta etapa, las vuelta de las verdades, ya que lo que se pierde no se pudede recuperar nunca.

DATOS HISTÓRICOS:

Único antecedente, 25 octubre 2025, empataron 2-2. Por Juticalpa anotaron Axel Alvarado y Leider Anaya, mientras por los visitantes, lo hicieron Josué Villfranca y Juan José Rodríguez. (GG)

CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS UPNFM

Sábado 14 de marzo del 2026

Estadio: Yankel Rosenthal, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Armando Castro

OLANCHO FC VRS. REAL ESPAÑA

Sábado 14 de marzo del 2026

Estadio: Juan Ramón Brevé, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Raúl Castro

CD CHOLOMA VRS JUTICALPA FC

Sábado 14 de marzo del 2026

Estadio: Rubén Deras, Choloma 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

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