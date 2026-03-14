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Se inicia la segunda vuelta
Se inicia la segunda vuelta
Es día de inicio de la segunda vuelta del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional, con tres partidos importantes ya sea por la liguilla o la permanencia.
La acción se inicia en el estadio Yankel Rosenthal con dos clubes aspirantes a la liguilla, Marathón y UPNFM, mientras en Juticalpa, Olancho FC quiere frenar y arrebatarle el invicto al Real España, y en Choloma, el CD Choloma necesita con urgencia ganar para salir del último lugar.
MARATHÓN VRS UPNFM
Como decía Pablo Lavallen, basta ya de malos resultados; necesitan ganar sí o sí en casa para meterse en el pelotón de los primeros lugares, pero Lobos no son tan accesibles; siempre los han complicado en cualquier cancha.
DATOS HISTÓRICOS:
Duelo más reciente en el Yankel Rosenthal, 4 de diciembre del 2025, ganaron los locales 2-0 con goles de Damín Ramírez e Isaac Castillo
OLANCHO VRS REAL ESPAÑA
Es un juego complicado para Real ESpaña, Olancho tiene un plantel de lujo que seguramente le peleará los puntos hasta el final, con el riesgo de quitarles el invicto. La»realeza» debe llegar fortalecida en defensa, ya que cualquier error puede ser aprovechado por los olanchanos que quieren acercarse a la máquina y al Motagua.
DATOS HISTÓRICOS
Duelo más reciente en Jutiacalpa, 27 de septimebre, empataron 1-1. Gol local de Marlon Ramírez, mientras por la reaaleza el colombiano Yeison Moreno.
CD CHOLOMA VRS JUTICALPA FC
Es un juego clave, una final para el plantel cholomeño, son los juegos que no tienen excusas, deben ganar si o si ya que es tiempo de sumar tres puntos, no se vale solo ganar uno ni mucho menos perder en esta etapa, las vuelta de las verdades, ya que lo que se pierde no se pudede recuperar nunca.
DATOS HISTÓRICOS:
Único antecedente, 25 octubre 2025, empataron 2-2. Por Juticalpa anotaron Axel Alvarado y Leider Anaya, mientras por los visitantes, lo hicieron Josué Villfranca y Juan José Rodríguez. (GG)
CLAUSURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO
Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—
MARATHÓN VRS UPNFM
Sábado 14 de marzo del 2026
Estadio: Yankel Rosenthal, 3:00 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Armando Castro
OLANCHO FC VRS. REAL ESPAÑA
Sábado 14 de marzo del 2026
Estadio: Juan Ramón Brevé, 5:15 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Raúl Castro
CD CHOLOMA VRS JUTICALPA FC
Sábado 14 de marzo del 2026
Estadio: Rubén Deras, Choloma 7:30 p.m.
Transmite: Deportes TVC
Árbitro: Said Martínez